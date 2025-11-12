Yung Lean in Berlin: Alle Infos zum Konzert in der Uber Eats Music Hall

Yung Lean bringt seine „Forever Yung“-Tour nach Berlin. Erfahre alles zu Tickets, Zeiten, Support und Setlist in der Uber Eats Music Hall am 12. November.

Yung Lean ist derzeit auf „Forever Yung“-Tour und legt dabei auch einen Stopp in der Hauptstadt ein. Am Mittwoch, 12. November, tritt der Schwede in der Uber Eats Music Hall auf. Im Gepäck hat er sein neues Album JONATAN. Hier gibt’s alle wichtigen Details zur Show im Überblick.

Tickets

Wer noch eine Karte für den Berlin-Gig des Rappers ergattern möchte, hat Glück: Auf Ticketmaster sind noch vereinzelte Sitzplatz-Tickets für 53,25 Euro erhältlich. Außerdem gibt es Gallery-Seats für 89,00 Euro.

Zeiten

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, die Veranstaltung startet voraussichtlich um 20:00 Uhr mit dem Support-Act Yung Sherman. Gegen 21 Uhr kann dann mit Yung Lean gerechnet werden.

Support

Der im Cloud Rap beheimatete Künstler wird von dem DJ und Produzenten Yung Sherman, unterstützt.

Anreise

Die Location befindet sich am Uber Platz 2, 10243 Berlin.

Anreise mit dem Auto:

Wer mit dem Auto anreist, sollte genügend Zeit für die Fahrt einplanen. Die Venue empfiehlt, der innerstädtischen Beschilderung nach Friedrichshain und zum Uber Platz zu folgen. Für Navigationsgeräte sollte folgende Adresse eingegeben werden: Mercedes-Platz 2, 10243 Berlin.

Anreise mit den Öffentlichen:

Die Uber Eats Music Hall ist durch ihre zentrale Lage gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Haltestellen in der Nähe sind die Warschauer Straße und der Ostbahnhof. Beide sind über S-Bahn, U-Bahn, Bus und Tram erreichbar. Auch der Regional- und Fernverkehr ist direkt an den Ostbahnhof angebunden.

Setlist

Yung Lean hat keine feste Setlist. Bei seinem Auftritt in Wien spielte er folgende Tracks:

  • Smirnoff Ice
  • Forever Yung
  • Bliss
  • Bender++ Girlfriend
  • Babyface Maniacs
  • I’m Your Dirt, I’m Your Love
  • Horses
  • Leanworld
  • Yayo
  • Muddy Sea
  • Kyoto
  • Ghosttown
  • Yoshi City
  • Fantasy
  • Hoover
  • Violence
  • Low
  • Never Again
  • Boylife in EU
  • Red Bottom Sky
  • Agony
  • Yellowman
  • Miami Ultras
  • Ginseng Strip 2002
  • Hocus Pocus

Hier in „Evil World“ reinhören:

Neues zu Yung Lean

Erst kürzlich veröffentlichte der Rapper gemeinsam mit Kollege Bladee die Single „Evil World“. Der Track ist – nach dem gemeinsamen Album PSYKOS aus 2024 – bereits das zweite Projekt der Schweden.

