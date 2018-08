Britney is back: Nach neun Jahren spielt Britney Spears wieder in der Mercedes Benz-Arena in Berlin, diesmal mit ihrer Vegas-Show „Britney: Piece of Me“ im Gepäck. Zuletzt trat sie mit dieser stolze 250 mal im Planet Hollywood Resort & Casino in L.A. auf. Und sicherte sich damals fürs Alter ab.

Die Show wurde zwischenzeitlich zur besten in Las Vegas gewählt, brach diverse Verkaufsrekorde und wurde anschließend in eine US-Tour umgewandelt. Diverse Hallen bespielte Britney Spears zuletzt in den USA, nun ist sie nach langer Abwesenheit wieder in Europa unterwegs. Und besucht wenige Tage nach Berlin auch Mönchengladbach. Am 13. August wird sie dort im Sparkassenpark auftreten.

Wann geht es los:

Der Einlass ist um 18 Uhr, das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr. Laut passendem FB-Event zur Veranstaltung ist spätestens 23 Uhr Ende.

Support:

Als Support-Act hat sich Britney niemand anderen als Rapper Pitbull ausgesucht. Nach Ankündigung des Songs „I Feel So Free With You“ bei welchem Britney mit ihm und Marc Anthony kollaboriert, nimmt die Sängerin Pitbull nun auch als Support-Act mit auf ihre Tour.

Karten:

Für spontane Käufer: Das Konzert ist leider ausverkauft, es gibt fast nur noch dreist teure Karten von Drittanbietern.

Sicherheit:

Metalldetektoren Im Wissen um das gesteigerte Sicherheitsbedürfnis der Besucher, Künstler und Veranstalter hat die Mercedes-Benz Arena Berlin bereits im August 2016 Durchgangs-Metalldetektoren bei der Einlasskontrolle eingeführt. Taschenverbot Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Veranstaltungensbesucher seit dem 1. September 2017 keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen. Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke sowie Turn-/Stoffbeutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format „DIN A4“ (21,0 x 29,7 cm) ist. Aufbewahrungsmöglichkeiten Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es an der Arena begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten gegen eine Gebühr von 2 EUR.

Anfahrt & Anfahrt:

Öffentliche Verkehrsmittel

S+U Warschauer Straße Fußweg zur Arena ca. 7 Minuten Am S-Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7 und S9 und die U-Bahn Linie U1 und U3 auch Busse der Linien 248, 347 und N1 sowie die Tram Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz-Arena verbunden. Für alle Autofahrer, die Adresse der Venue ist Mercedes Benz Platz 10243, Berlin. Ostbahnhof Fußweg zur Arena 12 ca. Minuten

Die Mercedes-Benz Arena befindet sich in direkter Nähe des Ostbahnhofs. Es bietet sich daher an mit der S-Bahn der Linien S7, S5 und S75 oder dem Bus anzureisen. Vom Bahnhof gelangen Sie über die Mühlenstraße direkt zur Mercedes-Benz Arena. Bitte folgen Sie der Beschilderung. Außerdem ist der Ostbahnhof an das Regional Express Netz sowie überregional an das ICE Netz angeschlossen, so dass eine schnelle Anreise auch aus überregionalen Orten möglich ist.