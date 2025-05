Ehefrau von Weezer-Bassisten plädiert vor Gericht für „nicht schuldig“

Weezer kündigen für 2025 Konzerte in Berlin und Hamburg an

Am Dienstag (13. Mai) hat die Staatsanwaltschaft von Los Angeles offiziell die Strafanzeige gegen Jillian Lauren Shriner vor Gericht vorgetragen. Die Anklage bezieht sich auf einen Vorfall vom 8. April, wo die Bestseller-Autorin und Ehefrau von Weezer-Bassist Scott Shriner von der Polizei verletzt wurde, nachdem sie angeblich auf die Beamten mit einer Waffe gezielt haben soll. Nun musste sie vor Gericht erscheinen. Sie nutzte dies, um vor Ort ihre Unschuld zu beteuern – ihr wird ein Mordversuch unterstellt, weil sie die Waffe auch nach mehrfacher Aufforderung angeblich nicht fallen lassen wollte.

Der Hintergrund der Anklage

Was vorgefallen war: Nach Angaben der Pressemitteilung des Los Angeles Police Department begann die Fahndung im Stadtteil Eagle Rock am vorherigen Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr, als die kalifornische Highway Patrol um Unterstützung bei der Suche nach drei Verdächtigen bei einem schweren Unfall mit Fahrerflucht bat. Einer der Verdächtigen hatte sich zu Fuß in ein Wohngebiet abgesetzt, woraufhin die Polizei die Umgebung absperrte.

Während der laufenden Suche trat Lauren aus ihrem Haus – nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verbindung zu dem ursprünglichen Vorfall – und trug dabei eine Schusswaffe. Nach Polizeiangaben ignorierte Lauren mehrfach die Aufforderung der Einsatzkräfte, ihre Waffe abzulegen, und soll diese schließlich auf die Beamten gerichtet haben. Daraufhin eröffneten die Polizisten das Feuer und trafen sie an der Schulter. Lauren zog sich in ihre Wohnung zurück, stellte sich jedoch rund 30 Minuten später gemeinsam mit ihrer Babysitterin der Polizei. Beide Frauen wurden zunächst festgenommen.

Nach medizinischer Behandlung im Krankenhaus wurde Lauren in Abwesenheit wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Polizei stellte klar, dass sie nicht in Verbindung mit dem ursprünglichen Fahrerfluchtvorfall stand. Einer der drei mutmaßlichen Unfallverursacher wurde inzwischen festgenommen, zwei weitere sind weiterhin flüchtig.

Noch über ein Monat bis zur nächsten Anhörung

Laut der „Los Angeles Times“ plädierte Lauren vor Gericht nun auf „nicht schuldig“. Die Anklage laute unter anderem auf vorsätzliche und grob fahrlässige Schussabgabe sowie Angriff mit einer halbautomatischen Waffe. Zusätzlich wird eine Strafverschärfung wegen Einsatzes einer Schusswaffe angestrebt. Im Falle einer Verurteilung drohen ihr bis zu 19 Jahre Haft. Die nächste Anhörung ist für den 18. Juni angesetzt.

Jillian Lauren Shriner: Bestseller-Autorin, Podcasterin und Aktivistin

Bekannt wurde Jillian Lauren Shriner durch ihre Memoiren „Some Girls: My Life in a Harem“ (2010), in der sie ihre Beziehung zum Prinzen Jefri Bolkiah von Brunei verarbeitet. Mit „Everything You Ever Wanted“ (2015) thematisierte sie Adoption und Mutterschaft.

Seit 2005 ist sie mit Scott Shriner verheiratet, gemeinsam haben sie zwei adoptierte Kinder. Medienberichten zufolge erschien sie ganz in Weiß zur Anhörung – schweigend, aber entschlossen.