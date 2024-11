Weezer kündigen für 2025 Konzerte in Berlin und Hamburg an

Die kalifornische Rockband wird im Juni für zwei Gigs in Deutschland Halt machen. Hier alle Infos.

Die Gesichter waren lang, als Weezer zuletzt nur eine einzige Show zusammen mit den Deftones in Europa für 2025 angekündigt hatten. Und das in London, also nicht gerade um die Ecke. Doch es gibt gute Neuigkeiten: Das soll’s noch nicht gewesen sein! Die Rockband kommt für mehrere Gigs nach Europa. Darunter auch: Berlin und Hamburg.

„Wir packen schon unsere Koffer“

„Glaubt ihr, wir würden nur für eine Show über den großen Teich fliegen? Niemals!!! Europa und UK, wir sehen uns nächsten Sommer für eine Reihe von Headline-Shows und Festivals. Wir sind bald zurück, wir packen schon unsere Koffer“, schrieb die Band zur Tourankündigung auf Instagram. Und auch der Support steht schon fest: Begleiten wird Weezer bei fünf Terminen die Punkband Bad Nerves aus Essex.

Dieses Jahr feierte die Band das 30. Jubiläum ihres selbstbetitelten Debüts, das landläufig auch als „The Blue Album“ bekannt ist. Dazu veröffentlichten sie eine Neuauflage als Box-Set mit sage und schreibe 36 unveröffentlichten Bonus-Tracks: Live-Mitschnitte, Radio-Sessions, Demoversionen und vieles mehr.

Kein Stillstand bei Weezer

Dabei ist die Gruppe aus Los Angeles alles andere als eine Legacy-Band. 2021 erschienen sogar gleich zwei neue Alben: Das poppige OK HUMAN sowie das Eddie Van Halen gewidmete VAN WEEZER. Im Jahr darauf folgten vier Konzept-EPs, die unter dem Namen SZNZ („Seasons“) zu jeweils einer Jahreszeit den Soundtrack lieferten.

Weezer sind 2025 auf Tour in folgenden Städten: