Ehefrau von Weezer-Bassisten angeschossen & wegen Mordversuch angeklagt

Im Stadtteil Eagle Rock in Los Angeles geschah am Dienstagnachmittag, den 9. April, Folgendes: Jillian Lauren, Ehefrau des Weezer-Bassisten Scott Shriner (59), wurde in ihrem Garten von Polizeibeamten angeschossen. Wenig später wurde die 51-jährige Autorin wegen des Verdachts auf versuchten Mord angeklagt. Die Ermittlungen dauern an.

Nach Angaben der Pressemitteilung des Los Angeles Police Department begann die Fahndung am vorherigen Montagnachmittag gegen 15.25 Uhr, als die kalifornische Highway Patrol um Unterstützung bei der Suche nach drei Verdächtigen bei einem schweren Unfall mit Fahrerflucht bat. Einer der Verdächtigen hatte sich zu Fuß in ein Wohngebiet abgesetzt, woraufhin die Polizei die Umgebung absperrte.

Jillian Lauren: Angeschossen und wegen Mordversuch angeklagt

Während der laufenden Suche trat Lauren aus ihrem Haus – nach bisherigen Erkenntnissen ohne Verbindung zu dem ursprünglichen Vorfall – und trug dabei eine Schusswaffe. Nach Polizeiangaben ignorierte Lauren mehrfach die Aufforderung der Einsatzkräfte, ihre Waffe abzulegen, und soll diese schließlich auf die Beamten gerichtet haben. Daraufhin eröffneten die Polizisten das Feuer und trafen sie an der Schulter. Lauren zog sich in ihre Wohnung zurück, stellte sich jedoch rund 30 Minuten später gemeinsam mit ihrer Babysitterin der Polizei. Beide Frauen wurden zunächst festgenommen.

Nach medizinischer Behandlung im Krankenhaus wurde Lauren in Abwesenheit wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Polizei stellte klar, dass sie nicht in Verbindung mit dem ursprünglichen Fahrerfluchtvorfall stand. Einer der drei mutmaßlichen Unfallverursacher wurde inzwischen festgenommen, zwei weitere sind weiterhin flüchtig.

Weezer auf Jubiläumstour

Lauren ist Autorin, deren Memoiren „Some Girls: My Life in a Harem“ (2010) und „Everything You Ever Wanted“ (2015) zu Bestsellern der „New York Times“ wurden. Seit 2005 ist Lauren mit Scott Shriner verheiratet, der seit den frühen 2000ern Bassist der Rockband Weezer ist. Gemeinsam haben sie zwei adoptierte Kinder. Trotz des Vorfalls ist die Band weiterhin für einen Auftritt beim Coachella Festival am Wochenende vom 11. April eingeplant.

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums ihres Debütwerks, dem BLUE Album (1994), gingen Weezer kürzlich auf Tour. In den kommenden Monaten stehen weitere Festivalauftritte auf dem Programm. So wird die Band unter anderem bei der Kilby Block Party im Mai, dem Soundside Festival im September und When We Were Young im Oktober auftreten. Auch eine Europatournee ist geplant: Im Sommer sind Auftritte unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park in Deutschland angekündigt.