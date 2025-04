Beim Coachella-Festival bestätigt: Weezer drehen einen Band-Film

Fall Out Boy wollen im Video zu „Heartbreak Feels So Good“ Weezers Rivers Cuomo entführen

Weezer kündigen für 2025 Konzerte in Berlin und Hamburg an

Weezer haben eine turbulente Woche hinter sich – selbst für eine Band, die sich nie zu schade ist für einen guten WTF-Moment. Kurz vor dem Start des ersten Coachella-Wochenendes wurde überraschend bekannt, dass sie Teil des Line-ups sind. Auf der Bühne ließ Sänger Rivers Cuomo dann eine Bombe platzen.

„Wir waren in den letzten Wochen damit beschäftigt, den Weezer-Film in L.A. zu drehen“, verrät der Musiker. „Aber als Coachella anrief und fragte: ,Hey Weezer, habt ihr Bock auf einen Überraschungsauftritt?’, da haben wir gesagt: ,Auf jeden Fall!’ Es fühlt sich so gut an, hier zu sein und diese Emotionen rauszulassen.”

Danach spielten sie ihren Song „Undone (The Sweater Song)”. Die gesamte Setlist bestand ausschließlich aus Songs, die vor 2008 erschienen sind – ein nostalgischer Throwback, ganz ohne “Pacific Daydream” oder “OK Human”.

Was kommt da auf die Weezer-Fans zu?

Noch gibt es keine offiziellen Infos zur Handlung, zum Titel oder zum geplanten Release. In der Weezer-Fan-Community wird allerdings schon seit einer Weile gemunkelt, dass da was im Busch ist. Die bisherigen Hinweise deuten auf eine Mischung aus Band-Biopic, Fake-Doku und trashigem Superhelden-Abenteuer hin. Die Produktion scheint unter anderem ein „gefilmtes Merchandise-Signing” zu beinhalten. Fans konnten sogar mitmachen, sofern sie bereit waren, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben und viel Wartezeit mitzubringen.

Besonders viel Buzz erzeugte ein Auftritt des Schauspielers Ben Schwartz (bekannt aus „Parks and Recreation“), der ebenfalls im Film vorkommen soll. In einem Clip in den sozialen Medien erklärt der Darsteller während einer Weezer-Show auf der Bühne, was gleich passieren soll: „Jetzt gibt’s einen großen Kampf, in dem Weezer gegen fiese Schurken kämpfen. Ich werde mich an verschiedene Orte begeben, jemand schlägt nach einem Weezer-Mitglied – und ihr reagiert! Dann sage ich: ,Weezer schlägt zurück!’ – und ihr jubelt!”

Frau von Weezer-Bassist angeschossen

Doch bevor Fans die Nerd-Rocker live sehen konnten, erschütterte eine andere Nachricht die Band: Jillian Lauren, Ehefrau von Bassist Scott Shriner, wurde am Dienstag (8. April) von der Polizei in Los Angeles angeschossen und wegen versuchten Mordes festgenommen. Shriner selbst wurde kurz darauf von Paparazzi entdeckt und gab Entwarnung: Lauren gehe es gut – und die Show beim Coachella könne wie geplant stattfinden.