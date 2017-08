Ein Fan wie du und ich: Dave Grohl steht bei Metallica im Moshpit

Die Liste der mutmaßlichen Beweise dafür, dass Dave Grohl der sympathischste Rockstar der Welt ist, muss um einen Punkt verlängert werden. Der Sänger und Gitarrist der Foo Fighters mag nämlich sehr berühmt und sehr beschäftigt sein – das hält ihn aber nicht davon ab, eine seiner Lieblingsbands aus nächster Nähe und wie ein „ganz normaler“ Fan zu bewundern.

So geschehen am 29. Juli 2017: Da spielten Metallica ein Konzert im kalifornischen Pasadena, und Grohl stand mit leuchtenden Augen mitten im Moshpit. Dokumentiert haben das diverse andere Metallica-Fans, in dem sie Fotos von Grohl oder Selfies mit ihm schossen und twitterten. Demnach habe Grohl, so down to earth wie er offenbar ist, sich von seiner Bekanntheit und den Blicken des Publikums nicht irritieren lassen, sondern bereitwillig in die Kameras gelächelt und Autogramme gegeben. Metallica-Fans unter sich eben.

one of lots of reasons to love dave grohl: dave grohl standing in the crowd at a metallica concert, just like an ordinary dude. pic.twitter.com/e3uwreHamX — tam ✨ (@grohlineveryday) July 31, 2017

Bei jenem Metallica-Konzert war übrigens auch der 92-jährige Ray Burton, Vater des 1986 verstorbenen Metallica-Bassisten Cliff Burton, anwesend. Ob der und Grohl sich getroffen haben, ist leider nicht überliefert.

Ray Burton presente en el show de #Metallica anoche en el #RoseBowl pic.twitter.com/nyHZIKSL4d — ARGENTINA AMBER (@argentinaamber) July 30, 2017

In einem Interview mit Creative Loafing (via NME) berichtete Dave Grohl von seinen Anfängen als Metallica-Fan: „I bought the first Metallica album on cassette from a mail-order catalogue in 1983. I had never heard of them. I didn't know anything about them other than they had a cool name, and the description said "thrash metal." I didn't even know what that meant. I had listened to tons of punk rock music, and I loved Motörhead, but thrash metal? That sounded scary and cool. So I sent them my $6 or $7 and a couple weeks later I get this tape in the mail. It was Kill 'Em All and it blew my fucking mind. I will be a diehard Metallica fan until the day I die because of that experience. It was like someone had sent me the Holy Grail. I was like, "Ahhh! This is so killer!""

Die Foo Fighters bringen am 15. September 2017 ihr neuntes Studioalbum CONCRETE AND GOLD heraus.