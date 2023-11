Der Satiriker, Moderator & Musiker geht mit dem Tanzorchester mittlerweile auf die vierte Live-Tour.

Neben seinen satirischen Monologen über gesellschaftsrelevante Themen baut Jan Böhmermann auch immer wieder musikalische Parts in seine Sendung „ZDF Magazin Royale“ ein, die regelmäßig von dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld performt werden. Dabei arbeitet der 42-Jährige nicht nur vor der Fernsehkamera mit dem Tanzorchester zusammen, sondern ging bereits gemeinsam mit ihnen dreimal auf Tournee. Nach „Fernsehen ist so 2017“, „Ehrenfeld ist überall“ und „Ehrenfeld Intergalactic“ folgt nun die „Eisern Ehrenfeld“-Tour. Dass Böhmermann selbst ebenfalls über ein musikalisches Talent verfügt, zeigte der Entertainer zuletzt bei einem Medley mit Kim Frank.

Auf der Tour werden neben Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld auch Gastauftritte von Herbert Grönemeyer, Daði Freyr, Danger Dan und H.P. Baxxter zu sehen sein. Insgesamt 13 Shows werden in Deutschland, eine in Österreich und eine weitere in der Schweiz stattfinden. Tickets sind ab 55,35 Euro auf unter anderem Eventim erhältlich.

„Eisern Ehrenfeld Live-Tour 2025“: