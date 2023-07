Die Rockband X Japan sieht in der Umbennung Twitters in Japan einen Verstoß gegen ihr Markenrecht.

Seit Juli 2023 ist Twitter-Eigentümer Elon Musk damit beschäftigt, seine Plattform in „X“ umzubenennen. Jeder Standort, der eine eigene Twitter-Seite hat, wurde demnach auf „X“ gefolgt vom Namen des Landes aktualisiert. Nur in Japan ist das gerade nicht möglich: „X Japan“ ist als Markenname bereits von einer erfolgreichen gleichnamigen J-Rock-Band, die seit 1982 existiert, ins Markenregister eingetragen – und daher nicht verfügbar.

X-JAPAN-Bandleader Yoshiki wehrt sich gegen Elon Musks Rebranding

Was den möglichen Konflikt mit Musk betrifft, äußerte sich Bandleader Yoshiki zu dem potenziellen Konflikt und sagte dem Magazin „Consequence“: „Zuallererst: Ich respektiere Elon Musk. Ich denke, er ist sehr innovativ und inspirierend. Ich habe die Band vor Jahrzehnten in Japan ‚X‘ genannt. Es geht nicht darum, was ich entscheide, sondern was die Fans entscheiden wollen. Gleichzeitig denke ich nicht, dass dies etwas ist, worüber die Leute streiten sollten – lasst uns etwas Positives daraus machen.“

Außerdem beruhigte er besorgte Fans auf der Plattform, nachdem die Nachricht von der Umbenennung bekannt wurde. Das tat er, indem er einen zweisprachigen Tweet schrieb, in dem er ihnen mitteilte, dass er der Meinung sei, dass der Titel der Band bereits markenrechtlich geschützt sei. Die Social-Media-Plattform soll daher daran gehindert werden, den Namen zu übernehmen. Yoshiki erwähnte jedoch nicht, ob die Marke auch außerhalb Japans registriert ist.

Es bleibt unklar, ob das Urheberrecht ausreichen wird, um die Plattform daran zu hindern, sich innerhalb des Landes doch noch „X“ zu nennen.

Mehr über X JAPAN (die Band)

Die vierköpfige Gruppe wurde 1982 von den Mitgliedern Toshi und Yoshiki gegründet und hat jahrzehntelang immer wieder gemeinsame Aufnahmen gemacht. Ihr aktuellstes Stück mit dem Titel „Angel“ ist der erste neue Song seit „Born To Be Free“ von 2015. Er wurde vom Bandleader, Komponisten, Schlagzeuger und Pianisten Yoshiki geschrieben.

