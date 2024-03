Für Elton John: Metallica covern „Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding“

Metallica spielten das Cover im Rahmen der Gershwin-Prize-Übergabe an Elton John. Schaut hier rein.

Beim diesjährigen „Library of Congress Gershwin Prize for Popular Song“, der am Mittwoch, den 20. März, stattfand, wurden Elton John und sein Songwriting-Partner Bernie Taupin geehrt. Der Preis ist eine Auszeichnung, die herausragenden Komponist:innen und Interpret:innen für ihre lebenslangen Beiträge zur Popmusik verliehen wird. Im Zuge der Zeremonie performten mehrere Musiker:innen Songs des britischen Sängers – darunter auch Metallica.

Metallica eröffneten die Zeremonie

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung sagten Metallica in einem Presse-Statement, sie seien „überglücklich und stolz, dass sie eingeladen wurden, bei diesem ganz besonderen Event aufzutreten“. Außerdem bezeichneten sie John und Taupin als „legendäres Songwriter-Team“. Die Gruppe eröffnete die Show mit einem Cover des Songs „Funeral For A Friend / Love Lies Bleeding“.

Seht hier einen Mitschnitt des Metallica-Auftritts:

Als sie ihre Teilnahme ankündigten, erklärten Metallica: „Elton und Bernie arbeiten seit über 56 Jahren zusammen und haben gemeinsam einige der denkwürdigsten und einflussreichsten Songs unseres Lebens komponiert.“

Weitere Coversongs und Elton John himself folgten

Neben der Metalband trat auch Annie Lennox auf und performte „Border Song“. Außerdem unterstützte sie Joni Mitchell und Brandi Carlile bei einem gemeinsamen Cover von „I’m Still Standing“. Jacob Lusk von den Gabriels sang „Bennie And The Jets“, während Charlie Puth „Something About The Way You Look Tonight“ coverte. Elton John beendete selbst den Abend mit einer Live-Interpretation seines Klassikers „Your Song“ aus dem Jahr 1970.