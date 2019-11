Neben Veysel, Massiv und Co.: Dieser „4 Blocks“-Schauspieler macht übrigens auch Musik

Das wird Dich auch interessieren





„4 Blocks“-Star Emilio Sakraya macht jetzt auch Musik. Der Schauspieler und Musiker hat gerade seine nunmehr fünfte Single „Hast du Zeit“ inklusive Musikvideo über Jive Germany veröffentlicht. Sein Debütalbum ist für kommendes Jahr geplant. Ein genaues VÖ-Datum ist allerdings noch nicht bekannt.

Der 23-jährige Sakraya ist seit Jahren im deutschen Filmgeschäft aktiv. Bekannt wurde er neben der Serie „4 Blocks“ durch „Winnetou“ und die „Bibi & Tina“-Filme. Auch die Musikkarriere ist kein plötzlicher Einfall. „Als ich zehn, elf war, habe ich mit den Instrumenten angefangen. Klavier, Gitarre, Schlagzeug, ich war in der Schulband, habe viel gesungen. Mit 15, 16 habe ich angefangen, eigene Songs zu schreiben“, sagt Sakraya.

Im März veröffentlichte Emilio seine Debüt-Single „Bisschen Allein“. Sein Video zu dem Lied wurde bereits über zwei Million Mal bei YouTube angeklickt.

Parallel zu seinen Musikprojekten geht die Schauspielkarriere natürlich weiter. Emilio wird 2020 gleich in zwei Netflix-Produktionen zu sehen sein: zum einem in der Post-Apokalypse-Dystopie „Tribes Of Europa“, in der er die Hauptrolle übernimmt, zum anderen in der Graphic-Novel-Verfilmung „Warrior Nun“.