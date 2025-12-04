So wurde Toni Hamady zum Clan-Boss: Erster „4 Blocks Zero“-Trailer

Vom Flüchtling zum gefürchteten Clan-Chef: Der erste Trailer zu „4 Blocks: Zero“ enthüllt die spektakuläre Vorgeschichte der Hamady-Brüder in Berlin.

Als die Serie „4 Blocks“ zu ihrer Zeit im Jahr 2017 erschien, sorgte sie sofort für Furore. Nun können sich Fans freuen, denn das „4 Blocks“-Universum wird erweitert. Mit „4 Blocks: Zero“ kommt eine Prequel-Serie, zu der nun der erste Trailer erschienen ist.

„4 Blocks“ gilt als eine der populärsten und erfolgreichsten deutschen Serien der letzten Jahre. Die Serie war authentisch inszeniert, kraftvoll erzählt und machte mit einer gewissen Kompromisslosigkeit auf sich aufmerksam. Sie erzählte vom arabischen Clan-Oberhaupt Toni Hamady, verkörpert von Kida Khodr Ramadan, und griff die Welt der organisierten Clan-Kriminalität auf – ein Thema, das vor allem heutzutage nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken ist.

Zum Leidwesen vieler Fans war der Umfang der Serie überschaubar: Nach nur drei Staffeln war im Jahr 2019 Schluss. Die Macher betonten von Anfang an, das Projekt nicht überdehnen zu wollen. Doch nun ist klar, dass das „4 Blocks“-Universum mit einem Prequel in die nächste Runde geht.

Hier den „4 Blocks Zero“-Trailer anschauen

Nun wird die Vorgeschichte erzählt

In „4 Blocks: Zero“ wird die bislang unerzählte Vorgeschichte von Toni Hamady und seinen drei Brüdern Abdel, verkörpert von Veysel Gelin, Khalil (Hassan Akouch) und Amir (Said Amadis) beleuchtet. Die Geschichte setzt sich mit der Flucht der Familie aus dem Libanon in den 1990er-Jahren und deren anschließenden Versuchen, sich in Deutschland zu etablieren, auseinander. Die Hamadys kämpfen darum, in Berlin Fuß zu fassen – der Beginn einer kriminellen Karriere. Schon bald wird ganz Neukölln den Hamady-Clan fürchten.

Wer in die Fußstapfen von Kida Khodr Ramadan als Toni Hamady treten wird, ist bisher noch unklar. Eines ist jedoch gewiss: Das Erbe wird schwer wiegen. Ebenso unklar ist der genaue Starttermin der Serie. Feststeht hingegen, dass „4 Blocks: Zero“ auf HBO Max starten wird.