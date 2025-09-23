Emma Watson spricht offen über ihren Rückzug aus Hollywood

Erfahrt hier, warum Emma Watson nach „Little Women“ eine verlängerte Filmdrehpause einlegte.

Emma Watson gehört zu den bekanntesten Gesichtern ihrer Generation, und dennoch zog sich die Schauspielerin 2019 nach „Little Women“ aus Hollywood zurück. In einem neuen Interview sprach die heute 35-Jährige offen über ihre Beweggründe und darüber, warum sie das Rampenlicht hinter sich ließ.

Identifikation mit der Rolle fehlt

„In gewisser Weise habe ich mit der Schauspielerei die Lotterie gewonnen, das, was mir passiert ist, ist so ungewöhnlich“, erklärte Watson gegenüber „Hollywood Authentic“. Und weiterhin sagte die Britin: „Aber ich muss ehrlich sagen: Ich vermisse es nicht, Dinge zu verkaufen. Das habe ich als seelenzerstörend empfunden.“ Vielmehr fehle ihr die Kunst selbst: Das Spielen, das intensive Eintauchen in eine Rolle, das sie als „eine Form von Meditation“ im Gespräch beschrieb.

Gleichzeitig erinnerte sie sich an die enorme Belastung, die ihre Karriere mit sich brachte. Selbst ein kleines Theaterprojekt mit Freund:innen habe ihr gezeigt, wie stressig schon Proben ohne Publikum sein können. „Ich habe vergessen, wie viel Druck das war. Und den vermisse ich nicht“, so Watson, die nun froh über eine Drehpause ist.

Belastung und Druck

Der Rückzug aus Hollywood sei jedoch nicht nur eine berufliche, sondern vor allem eine persönliche Entscheidung gewesen. „Ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwann zusammengebrochen ist. Ich musste gute Fundamente bauen: Familie, Freundschaften, ein Zuhause. Ohne das entsteht eine Art Panik, wenn man von einem Projekt ins nächste hetzt.“

Heute studiert die Schauspielerin an der Universität Oxford und bezeichnet sich selbst im Interview mit „Hollywood Authentic“ als „glücklicher und gesünder denn je“. Auch wenn sie nicht ausschließen würde, irgendwann wieder vor oder hinter die Kamera zu treten, stünde für sie fest: Stabilität im Privatleben hat Vorrang. „Manchmal ist das Schwerste auch das Richtige und genau das habe ich getan“, so Emma Watson.

Durchbruch durch „Harry Potter“

Bekannt wurde Emma Watson als Hermine Granger in der „Harry Potter“-Filmreihe, die auf den Büchern von J.K.-Rowling basiert. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sie sich seit Jahren für Frauenrechte und Nachhaltigkeit, unter anderem als UN-Botschafterin für die Kampagne „HeForShe“.