Zwei „Harry Potter“-Stars – ein Fahrverbot

„Harry Potter“: So nimmt der Cast der Serienadaption Form an

Sowas kommt nicht oft vor: Zwei Schauspielerinnen aus demselben Film bekommen am gleichen Tag im selben Gericht dieselbe Strafe für dasselbe Vergehen. Es geht in diesem Fall um die Britinnen Emma Watson und Zoë Wanamaker, die in den „Harry Potter“-Filmen Hermine Granger bzw. Madam Hooch – die Fluglehrerin der Hogwarts-Schüler – gespielt haben.

Emma Watson zu schnell in Oxford unterwegs

Wie die „BBC“ berichtet, war Emma Watson am Abend des 31. Juli 2024 in einer 30-mph-Zone (ca. 48 km/h) mit 38 mph (ca. 61 km/h) in der südenglischen Stadt Oxford unterwegs. Die 35-Jährige fuhr einen blauen Audi. Watson hatte zu diesem Zeitpunkt bereits neun „penalty points“, vergleichbar mit den deutschen Strafpunkten. Ab zwölf Punkten ist der Führerschein weg.

Die Hermine-Darstellerin absolviert derzeit ihren Master in „Creative Writing“ an der University of Oxford. Sie selbst erschien nicht zur Anhörung vor Ort, doch ihr Anwalt erklärte dem Gericht, dass sie Studentin sei und „in der Lage [ist], die Geldstrafe zu bezahlen“. Das Urteil: Emma Watson muss für sechs Monate ihren Führerschein abgeben und 1.044 Pfund (etwa 1.205 Euro) Strafe zahlen.

Auch Zoë Wanamaker geblitzt

Am selben Tag und ebenfalls im selben Gericht wurde auch Zoë Wanamaker für ein gleichartiges Vergehen verurteilt, mit dem Unterschied, dass sie sechs statt acht mph zu schnell in einer 40-mph-Zone (ca. 64 km/h) gefahren ist. Der Vorfall ereignete sich im August 2024 in Newbury – etwa 40 km von Oxford entfernt. Auch sie hatte zum Zeitpunkt des Vergehens bereits neun Strafpunkte.

Ihr Anwalt erklärte vor Gericht, dass sie keine „besondere Behandlung“ erwarte und die Strafe akzeptiere. Auch Wanamaker muss für sechs Monate ihren Führerschein abgeben und 1.044 Pfund zahlen.

Die 79-Jährige spielte im ersten Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ die Fluglehrerin Madam Hooch, bei der Harry seine Begabung für den fiktiven Sport Quidditch entdeckt.

Neue „Harry Potter“-Serie in der Mache

Das ist jedoch nicht der einzige Grund, warum das „Harry Potter“-Universum derzeit in den Schlagzeilen ist. Erst kürzlich wurde das erste Bild vom Set der neuen HBO-„Harry Potter“-Serie veröffentlicht. Die Serie soll 2027 Premiere feiern und über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren produziert werden.