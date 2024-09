Emmys 2024: MagentaTV überträgt die Verleihung live aus Los Angeles

Am 15. September 2024 werden in Los Angeles die 76. Primetime Emmys verliehen. MagentaTV überträgt die Gala live in Deutschland.

Am 15. September werden in Los Angeles zum 76. Mal die Primetime Emmys verliehen. In Deutschland können Serienfans die Verleihung live über MagentaTV verfolgen. Die Übertragung erfolgt auf dem Sender #dabeiTV in der Nacht vom 15. auf den 16. September. Die Vorberichterstattung beginnt um 00:35 Uhr, gefolgt von der „Red Carpet Show“ um 01:00 Uhr, bevor die eigentliche Verleihung um 02:00 Uhr startet.

MagentaTV hat die exklusiven Rechte für die Übertragung der Emmy-Verleihung in Deutschland. Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, erklärt: „Mit MagentaTV bündeln wir als einziger Anbieter in Deutschland viele der nominierten Serien auf einer Plattform, die über uns oder unsere Partner verfügbar sind.“ Unter den nominierten Serien ist auch die fünfte Staffel von „Fargo“, die in Deutschland exklusiv über MagentaTV abrufbar ist und 15 Nominierungen erhalten hat.

Während der US-Werbepausen bieten Serienexpertin Hanna Huge von „Serienjunkies.de“ und der freie Journalist Patrick Heidmann Analysen zur Veranstaltung. Zudem geben sie den Zuschauer:innen zusätzliche Einschätzungen zu den Nominierten und Preisträger:innen.

Außerdem steht für MagentaTV-Kund:innen die gesamte Übertragung inklusive Kommentierung ab dem 16. September um 12:00 Uhr über den Streaming-Dienst MagentaTV+ auf Abruf bereit. Zudem wird am 16. September um 20:15 Uhr eine einmalige Wiederholung der Verleihung auf #dabeiTV gezeigt. Eine kompakte 15-minütige Zusammenfassung der wichtigsten Momente ist ebenfalls verfügbar.

Die fünfte Staffel von „Fargo“ tritt in der Kategorie „Miniserien“ gegen starke Konkurrenten wie „Baby Reindeer“ (Netflix), „Lessons in Chemistry“ (Apple TV+), „Ripley“ (Netflix) und „True Detective: Night Country“ (HBO) an. Mit 25 Nominierungen führt die FX-Serie „Shōgun“ die Liste der nominierten Produktionen an. Weitere stark nominierte Serien sind „The Bear“ (23 Nominierungen) und „Only Murders in the Building“ (21 Nominierungen).