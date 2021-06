„Endlich Akustik!“: Max Giesinger gibt weitere Tourtermine für den Sommer bekannt

Foto: LightRocket via Getty Images, Pacific Press. All rights reserved.

Schön langsam kommt das zurück, was Musikfans seit Anfang 2020 wohl am schmerzlichsten vermisst haben: Live-Konzerte. Auch für Fans von Max Giesinger besteht Grund zur Freude: Der Künstler, der vor Kurzem im Rahmen von #SEATlive Sounds ein intimes und abwechslungsreiches Akustik-Konzert spielte, erklärte kürzlich auf Facebook: „Sieht nach ’nem geilen Sommer aus“. Das kommt nicht von ungefähr, denn für den deutschen Singer/Songwriter stehen im Rahmen der „Endlich Akustik!“-Open-Air-Tournee eine ganze Reihe von Tourterminen an.

Max Giesinger: „Endlich Akustik“-Tourtermine 2021

Von 3. Juli bis 24. September 2021 spielt Giesinger etliche Open-Air-Termine — beginnend mit dem Konzert in Bielefeld am 3. Juli 2021. Zwei Konzerte — Wiesbaden am 15.7. 2021 sowie Wetzlar am 27.8.2021 – sind bereits ausverkauft.

03.07.2021 Bielefeld

04.07.2021 Augsburg

05.07.2021 Cham

09.07.2021 Dresden

10.07.2021 Mönchengladbach

11.07 2021 Hannover

15.07.2021 Wiesbaden (AUSVERKAUFT)

16.07.2021 Bonn

17.07.2021 Oberhausen

23.07.2021 Halle (Saale)

24.07.2021 Bad Soden-Allendorf

25.07.2021 Rostock

31.07.2021 Hamburg

01.08.2021 Hamburg (Zusatzshow)

13.08.2021 Görlitz

14.08.2021 Hartenholm

15.08.2021 Zweibrücken

18.08.2021 Straubenhardt

21.08.2021 Konstanz

27.08.2021 Wetzlar (AUSVERKAUFT)

28.08.2021 Lingen

29.08.2021 Erfurt

03.09.2021 Spiez (CH)

05.09.2021 Berlin

09.09.2021 St. Wendel (VERLEGT VOM 28.6.2021)

11.09.2021 Timmendorf

12.09.2021 Mannheim

24.09.2021 Schupfart (CH)

Bunter, coronakonformer Mix

Updates zu Konzerten, die in den Vorverkauf gehen oder hinzugefügt werden, gibt der Musiker regelmäßig auf seiner Facebook-Seite. Bei den Sommer-Shows erwartet Fans ein bunter Mix aus Giesingers Schaffen — und das im ungewohnten Akustikformat. Wie sich das in etwa anhören könnte, kann man hier entdecken. Alle Konzerte sind selbstverständlich coronakonform. Giesinger und Band, das verriet der Musiker auf Facebook, befinden sich schon im Probeprozess für die Konzerte. Ob sie dabei auch neue Songs spielen werden, bleibt abzuwarten — Giesingers letztes Album DIE REISE erschien 2018.

Mehr Infos zu Terminen und Tickets gibt es auf der offiziellen Website des Künstlers.