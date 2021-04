„Ich will nicht länger warten, bis was passiert“, heißt es in Max Giesingers neuer Single IRGENDWANN IST JETZT. Weil es auch die Konzertgänger und Musikfans hierzulande nicht mehr erwarten können, bis endlich wieder Shows anstehen, kommt der deutsche Popstar eben zu seinen Fans ins Wohnzimmer — und zwar via Livestream. Am 15. April 2021 ist Giesinger ab 19 Uhr Stargast der #SEATsound Live-Session.

Digitale Fragerunde

Zwischen 45 Minuten und einer Stunde wird Giesinger an diesem Abend performen – und zwar im intimen Rahmen. Der Clou bei #SEATsounds LIVE ist, dass die Auftritte im privaten Setting stattfinden, beispielsweise in den eigenen vier Wänden des Künstlers oder im Tonstudio. Dabei ist anzunehmen, dass der eine oder andere Hit, wie WENN SIE TANZT, mit dabei sein wird. Anhänger des 32-Jährigen kommen dabei aber nicht nur in den Genuss der eingängigen Songs von Giesinger – sie haben auch die Möglichkeit, dem Musiker live via Chat Fragen zu stellen.

#SEATsounds LIVE folgt auf #SEATsounds Mittagspause

Schon 2020 brachte SEAT mit der „#SEATsounds Mittagspause“ via Livestream-Reihe das, was wir während der Corona-Zeit vielleicht am meisten vermissen: Konzerte. Aufgrund des großen Erfolgs gingen die Konzertsessions mit #SEATsounds LIVE vor kurzem in die zweite Runde. Live zu sehen sind die Shows jeden dritten Donnerstag im Monat. Danach sind die Videos On-Demand abrufbar. Musikfans dürfen sich außerdem auf die Gesprächsreihe #SEATsounds Artist Interviews freuen, die von Aminata Belli moderiert wird. Bei #SEATSsounds LIVE kommen nicht nur bekannte Künstler wie Giesinger, sondern auch aufstrebende Bands und Musiker zum Zug.