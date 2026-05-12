Torsten Sträter ist zurück: Nach Tumor-Diagnose wieder auf der Bühne

Er sprach offen über seinen Tumor – jetzt meldet sich Torsten Sträter zurück. Neues Programm, neue Auftritte & eine Botschaft gegen Stigma.

Wer in den letzten Jahren die deutsche Comedy-Szene beobachtet hat, kam an einem Namen schlichtweg nicht vorbei: Torsten Sträter. Er entwickelte sich für viele Fans nicht nur zur Ikone, weil er ein Batmobil zuhause stehen hat und gelernter Schneider ist. Sträter mauserte sich durch seinen Humor zu einem deutschen Comedy-Idol, auf das man sich generationsübergreifend zu einigen scheint.

Dies mag auch daran liegen, dass er ein allgegenwärtiges Problem der Gesellschaft aufgreift, das viel zu lang verschwiegen blieb: die Depression. Nicht bloß als Aushängeschild der öffentlichen Debatte um Depression stellt sich Torsten Sträter auf und hilft damit vielen Betroffenen. Er entstigmatisiert. Sein Umgang mit Depressionen mündete letztendlich in einem Grimme-Preis für ein Gespräch, das er mit dem ebenfalls an der Krankheit erkrankten Kurt Krömer führte. Und jetzt?

Neue Diagnose: Tumor

Doch im April der Schock für viele Fans. „Der Bart [rieselt] auf den Pullover“, schrieb Sträter auf seiner Website. Die neue Diagnose lautet Tumor. Es sei ihm schwer gefallen, die eigentlich anstehenden Comedy-Auftritte abzusagen und seine Diagnose offenzulegen. Denn diese sei „ja genauso stigmatisiert zu sein wie die Depressions-Sache. Dabei erwischt es statistisch gesehen fast jeden zweiten Menschen“, wie er der Nachrichtenagentur „Spot on news“ mitteilte. Letztendlich wollte er den treuen Fans die Gründe für seine Abwesenheit verraten. Und bevor Gudrun von nebenan auf die Idee kommt, die Schamanen einzubinden, beteuerte der Comedian, dass er in besten Händen sei. Ein weiteres Update seinerseits gibt es nun, Mitte Mai 2026.

Rückkehr auf die Bühne

Mittlerweile sind die Pfingstrosen aufgegangen und die Hochphase der Pollenzeit verflogen. Torsten Sträter tritt wieder auf. Inwieweit der Bart nachgewachsen ist, lässt sich vermutlich am besten in einer der ersten Reihen seiner Show überprüfen. Sein neues Programm „Die Zyklopen von Saint-Tropez“ startet ab September 2026 – das ist fest so eingeplant.

Wer nicht so lange warten will, kann ihn aber auch ab 14. Mai wieder bei der Amazon-Comedy-Reihe als Partizipierender bei „LOL – Last one Laughing“ oder im aktuellen Bühnenprogramm „Mach mal das große Licht an“ sehen.