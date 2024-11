Ennio live in Berlin: Tickets, Support, Zeiten, Setlist, Anfahrt

Am 15. November tritt Ennio in der Columbiahalle auf. Alle Infos zum Konzert findet ihr hier.

Am 13. November startete Ennio mit seiner „Schlaraffenland“-Tour in Wiesbaden. Nun kommt der Künstler am 15. November auch in der Berliner Columbiahalle vorbei.

Das gleichnamige Album zur Tour kam bereits am 20. September heraus. Am 29. Oktober verkündete der Indie-Sänger auf Instagram in Bezug auf die kommenden Shows: „Ich bin wirklich mehr als aufgeregt und freu mich sehr auf diese Reise.“

Tickets

Die Tickets für das Berlin-Konzert sind schon ausverkauft. Aber es sind noch einige Karten für seine Live-Auftritte in Hamburg, Oberhausen, Köln, Zürich, Wien und Dresden zu erhalten – zum Beispiel hier oder auch hier für 45,70 Euro.

Support

Wie Ennio miteilte, wird ihn die Indie-Pop-Künstlerin Fyne am 15. November nach Berlin und am 19. November nach Hamburg begleiten. Ansonsten supporten ihn auf der Tour noch Ritter Lean (Wiesbaden, Leipzig), Paula Engels (München, Zürich), Jassin (Köln, Wien, Dresden), Luzine (Wiesbaden) und Sharaktah (Oberhausen, Köln).

Zeiten

Der Einlass in die Columbiahalle startet 18.30 Uhr. Die Show fängt mit dem Support-Act Fyne um 20 Uhr an. Gegen 21 Uhr kann dann mit Ennio und einem knapp anderthalbstündigen Set gerechnet werden.

Anfahrt

Die Columbiahalle befindet sich am Columbiadamm 13-21, in 10965 Berlin.

Anfahrt mit den öffentliche Verkehrsmitteln

Die nächste U-Bahn-Station ist die Haltestelle der U6, Platz der Luftbrücke.

Auch mit dem Bus kann man zur Columbiahalle gelangen. Dies erfolgt über die Bus-Linie 104 sowie 248. Die Haltestellen sind hier Columbiadamm/ Platz der Luftbrücke oder Columbiadamm/ Friesenstraße.

Von dort aus ist die Halle in wenigen Minuten fußläufig erreichbar.

Anfahrt mit dem Auto

Die Columbiahalle liegt zentral und ist über die B2 und B5 zu erreichen. In der Umgebung sind Parkplätze vorhanden, dennoch wird empfohlen, frühzeitig anzureisen. Parkmöglichkeiten gibt es ausschließlich an öffentlich zugänglichen Parkplätzen und am Straßenrand, was die Suche erschweren könnte. Jedoch sind die Parkplätze am Straßenrand des Columbiadamms immerhin kostenlos.

Weitere Infos zum Venue

Für Jacken oder Taschen stehen zwei Garderoben zur Verfügung, bei denen die Kleidung gegen ein Entgelt abgegeben werden kann.

Zu den verbotenen Gegenständen gehören unter anderen: Glasflaschen und –behälter, Notebooks, Tablets, Stative , Selfie-Sticks, Audio und Videorekorder, Kameras, GoPro Kameras, Laserpointer, Trillerpfeifen, Nietengürtel.

Setlist

Auch wenn es keine feststehende Setlist für seine Auftritte gibt, dürfte man bei Ennios Gig sowohl einige neue Tracks aus seinem Album SCHLARAFFENLAND erwarten, sowie auch die von ihm angekündigten älteren Stücke. Ennio spielte bei seinen Auftritten im Jahr 2024 meistens folgende Songs:

Zeit Wand Utopie Freister Mensch der Welt Rimini 140 Grad Drachenfrucht Blaulicht Blitzlicht Kippe Allein Unendlichkeit Die Jungs Strategie Dance With Somebody (Mando Diao Cover) König der Nachbarschaft Zeit