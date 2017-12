Erfolgreichster Start des Jahres 2017: „Star Wars: Die letzten Jedi“ entthront „Fack ju Göthe 3“

Laut dem Branchendienst „Blickpunkt: Film“ hat „Star Wars: Die letzten Jedi“ den besten Kinostart des Jahres 2017 in Deutschland hingelegt. Allein in Vorstellungen am Mittwochabend und am Donnerstag strömten insgesamt 420.000 Zuschauer in die Kinos und generierten Einahmen von 5,1 Millionen Euro. Zum Vergleich: Den bisherige Rekordstart in Deutschland im Jahr 2017 legte „Fack ju Göthe 3“ hin, die Komödie mit Elyas M’Barek lockte zum Start 280.000 Zuschauer an.

„Star Wars: The Last Jedi" ist dazu verdammt, der erfolgreichst Filme des Jahres zu werden. Die Produktionskosten für den Film von Rian Johnson gedrehten Film liegen weit jenseits der 200 Millionen Dollar, das Marketing dürfte ebenfalls noch einmal mindestens 150 Millionen Dollar gekostet haben. Wenn der Film nur ansatzweise an den Erfolg des Vorgängers „Das Erwachen der Macht" anknüpfen kann, sollte Disney sich allerdings keine Sorgen um das Einspielergebnis machen: 2015 und 2016 nahm „Das Erwachen der Macht" mehr als 2 Milliarden Dollar ein, „Rogue One" ein Jahr später etwas mehr als eine Milliarde.

Zumindest beim direkten Kinostart in Deutschland liegt „Die letzten Jedi" etwas hinter der 7. Episode „Das Erwachen der Macht" zurück, der Film von J.J. Abrams lockte in den ersten zwei Tagen stolze 560.000 Zuschauer an, also 140.000 mehr.