ESC 2018: Israel gewinnt, Deutschland überraschend auf Platz 4

Die Finalisten stehen fest! Das zweite Halbfinale des ESC 2018 hatte einiges zu bieten – unter anderem einen Act, dem wir die Sensation zutrauen. Unsere High- und Lowlights und die Finalteilnehmer im Überblick.

Es ist wieder diese Zeit des Jahres, in der zwischen schlechtem Geschmack und noch schlechteren Geschmack abgewogen werden darf, NDR-Mitarbeiter einwöchigen Betriebsurlaub kriegen und Trickkleiddesigner den großen Wurf landen können. Kurz gesagt: Es ist ESC-Woche. Am Samstag, dem 12. Mai, findet das diesjährige Finale des Eurovision Song Contest in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon statt. Vorab gibt es die bereits lieb gewonnenen zwei Semifinals, die uns genügend Aufschluss bereiten, dass wir uns das große Finale auch in diesem Jahr getrost sparen können – und schließlich haben wir Euch im vergangenen Jahr den Sieger auch bereits nach dem ersten Halbfinale vorausgesagt. Wir…