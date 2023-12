Notaufnahme! Sorge um Lena Meyer-Landrut

„Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach, wie schon lange nicht mehr.“

Nachdem sie am zweiten Advent noch ein glamouröses Foto von einem Shooting auf Instagram gepostet hatte, folgte kurz darauf ein weniger erfreuliches Bild von Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin teilte ihren Fans mit, dass sie in die Notaufnahme musste und es ihr allem Anschein nach gar nicht gut geht.

„Reality Check“

„Ich saß gestern in der Notaufnahme und liege jetzt so flach wie schon lange nicht mehr“, schrieb sie in ihre Instagram-Story. Zu ihrem, wie sie es nennt „Reality Check“, zeigt sie ein Bild, wie sie in Hoodie und Leggings sichtlich erschöpft im Gang eines Krankenhauses sitzt.

Back in bed

Warum genau sie sich in ärztliche Behandlung begeben musste, verrät die Sängerin zwar nicht, meldet sich aber nach ein paar Stunden mit einem Update bei ihren Follower:innen. Sie liege wieder zu Hause im Bett und vertreibe sich die Zeit mit der Doku-Serie „ECHT – Unsere Jugend“.

Seit dem Abend des 10. Dezembers hat die Musikerin sich bisher nicht weiter zu ihrem Gesundheitszustand geäußert.