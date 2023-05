ABBA wollen nicht beim Eurovision Song Contest 2024 auftreten

Es gebe „keine Chance“ auf einen Auftritt, betonte Benny Andersson in einem Interview.

ABBA werden offenkundig keinen Auftritt beim Eurovision Song Contest in Schweden im nächsten Jahr hinlegen. Der ESC 2024 wird die 50. Iteration der Veranstaltung nach dem Sieg der schwedischen Popgruppe im Jahre 1974 sein. Trotzdem haben Björn Ulvaeus und Benny Andersson, die eine Hälfte von ABBA, ausgeschlossen, beim Wettbewerb auftauchen, geschweige denn performen, zu wollen. Es gebe „keine Chance“, untermauerte Andersson seinen Standpunkt in einem Interview.

„Ich will nicht. Und, wenn ich nicht will, dann wollen die anderen auch nicht. So ist das bei uns vieren. Wenn jemand ‚Nein‘ sagt, dann heißt das auch ‚Nein’“, sagte Andersson im „BBC“-Gespräch. „Wir können 50 Jahre ABBA feiern, ohne auf der Bühne zu stehen“, fügte Ulvaeus hinzu. Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad äußerten sich jedoch nicht zu einem möglichen Erscheinen beim Event.

Die Band hatte durch ihren Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahre 1974 mit ihrem Hit „Waterloo“ internationale Bekanntheit erreicht und zählt seitdem zu den kommerziell erfolgreichsten Musikgruppen aller Zeiten. ABBA veröffentlichten 2021 das neue Studio-Album VOYAGE, nachdem die Band zuvor nahezu 40 Jahre keine Platte herausbrachte.

Da die Schwedin Loreen den ESC 2023 in Liverpool für sich entscheiden konnte, findet das Spektakel nächstes Jahr in Schweden statt. Die deutschen Vertreter, Lord of the Lost, landeten in diesem Jahr auf dem letzten Platz.