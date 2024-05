Eurovision Song Contest 2024: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Der Eurovision Song Contest findet am 11. Mai in Malmö statt – alles Wissenswerte hier im Überblick.

Der Eurovision Song Contest 2024 ist zweifelsohne DAS Unterhaltungs-Highlight am Muttertagswochenende. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen rund um das Musik-Event.

Wo wird der Eurovision Song Contest 2024 übertragen?

In Deutschland kann man den Eurovision Song Contest 2024 wie gewohnt im Ersten sowie auf One sehen. Neben der Übertragung im linearen Fernsehen gibt es auch die Möglichkeit, das ESC-Finale 2024 im Livestream zu schauen. So zum Beispiel im Livestream der ARD, aber auch auf eurovision.de.

Wer moderiert den Eurovision Song Contest in Deutschland?

Jahrzehntelang verband man in Deutschland Peter Urban mit dem Eurovision Song Contest, der Moderator gab 2023 jedoch bekannt, den ESC künftig nicht mehr zu moderieren. 2024 übernimmt diese Aufgabe nun der Moderator Thorsten Schorn. Der erfahrene Radio- und Fernsehmoderator fungiert seit August 2018 bei RTL als Spielleiter und Kommentator der Unterhaltungsshow „Denn sie wissen nicht, was passiert“ mit Günther Jauch, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Darüber hinaus kennt man seine Stimme aus „Shopping Queen“, wo er die Show aus dem Off begleitet.

Wie kann man die Moderation von Jan Böhmermann und Olli Schulz hören?

Um das ESC-Finale am 11. Mai mit den Kommentaren von Jan Böhmermann und Olli Schulz mitzuverfolgen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

per Video auf fm4.ORF.at

per Video in der ORF TV-thek

per Video auf der Streaming-Plattform ORF ON

per Video über die simpliTV App

Der Videostream ist frei von Geoblocking, so kann man ihn auch außerhalb von Österreich anschauen – auch bis zu 30 Tage später auf fm4.ORF.at sowie auf den anderen Plattformen für sieben Tage on demand.

Wer ist Favorit beim ESC 2024?

In den Wettbüros steht der kroatische Sänger Baby Lasagna als Favorit mittlerweile deutlich vorn, er konnte sich bereits im ersten Halbfinale qualifizieren.

Der bei den Buchmachern auf Platz zwei stehende Nemo zog im zweiten Halbfinale nach.

Wo findet der Eurovision Song Contest 2024 statt?

Die schwedische Sängerin Loreen hat 2023 erneut den ESC gewonnen und somit das Event abermals nach Schweden geholt. Diesmal wird der Eurovision Song Contest in Malmö ausgetragen. Hierfür wurde die Malmö Arena für das internationale Event vorbereitet.

Wie heißt der deutsche Teilnehmer?

Isaak Guderian hat mit dem Song „Always on the Run“ beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2024 gewonnen und wird somit für Deutschland in Malmö auftreten. „Musik ist der einzige Zufluchtsort, bei dem ich so sein kann, wie ich bin. Hier ist alles erlaubt. Keine Schubladen, kein System, keine Ordnung. Pure Emotionen, ein Spielplatz, der nicht nur für Kinder ist. Und jeder kann es verstehen – ob es in seiner Sprache ist oder nicht.“

Isaak hat eine isländische Mutter und wuchs in Porta Westfalica im Ortsteil Costedt auf. Seine musikalische Karriere begann als Straßenmusiker. 2011 nahm er an der Castingshow „X Factor“, 2021 gewann er die Online-Talentshow „Show Your Talent“.

ESC 2024: Welche Künstler treten im Finale auf?

In dieser Reihenfolge werden die 26 Acts auftreten, die es ins Finale geschafft haben:

Schweden: Marcus & Martinus – „Unforgettable“

Ukraine: Alyona Alyona & Jerry Heil – „Teresa & Maria“

Deutschland: Isaak – „Always On The Run“

Luxemburg: Tali – „Fighter“

Niederlande: Joost Klein – „Europapa“

Israel: Eden Golan – „Hurricane“

Litauen: Silvester Belt – „Luktelk“

Spanien: Nebulossa – „Zorra“

Estland: 5Miinust & Puuluup – „(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“

Irland: Bambie Thug – „Doomsday Blue“

Lettland: Dons – „Hollow“

Griechenland: Marina Satti – „Zari“

Großbritannien (UK): Olly Alexander – „Dizzy“

Norwegen: Gåte – „Ulveham“

Italien: Angelina Mango – „La noia“

Serbien: Teya Dora – „Ramonda“

Finnland: Windows95man – „No Rules“

Portugal: Iolanda – „Grito“

Armenien: Ladaniva – „Jako“

Zypern: Silia Kapsis – „Liar“

Schweiz: Nemo – „The Code“

Slowenien: Raiven – „Veronika“

Kroatien: Baby Lasagna – „Rim Tim Tagi Dim“

Georgien: Nutsa Buzaladze – „Fire Fighter“

Frankreich: Slimane – „Mon amour“

Österreich: Kaleen – „We Will Rave“

Wie erfolgt die Punktevergabe beim ESC 2024?

Der Eurovision Song Contest setzt auch 2024 auf eine Kombination aus Zuschauer- und Jury-Punkten. Diese bestimmen zu jeweils 50 Prozent das Endergebnis. Auf der Webseite des ESC heißt es: „Bis 2016 wurde das Ergebnis der Abstimmungen von Jurys und Zuschauern in der Finalshow als kombiniertes Ergebnis verkündet. Die besten zehn Titel wurden mit eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn und zwölf Punkten bewertet. Seit 2016 gibt es ein neues Wertungsverfahren, um die Show spannender zu machen: Jury- und Zuschauerwertungen werden voneinander getrennt. Jedes Land kann einem Teilnehmer zukünftig also bis zu 24 Punkte geben – zwölf durch die Jury, zwölf durch die Zuschauer.“