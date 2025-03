Ethel Cain: Neues Album und Deutschlandtour stehen an

Ethel Cain kündigt ihr neues Album WILLOUGHBY TUCKER, I’LL ALWAYS LOVE YOU und eine internationale Headliner-Tournee in 2025 an. Alle Infos dazu hier.

Das Album ist Teil ihrer Album-Trilogie

Nach der Platte PERVERTS, die die Sängerin erst im Januar 2025 veröffentlichte, hat Ethel Cain gleich ein nächstes Album in petto, es heißt WILLOUGHBY TUCKER, I’LL ALWAYS LOVE YOU. Im August wird sie über ihr Label Daugthers of Cain veröffentlichen. Einen konkreten VÖ-Termin gibt es aber aktuell noch nicht.

Das Album erzählt die Vorgeschichte ihres Album-Debüts PREACHER’S DAUGHTER (2022). Beide Alben sind Teil einer Trilogie, in welcher die Sängerin die Geschichte von Frauen einer Familie und ihr geteiltes Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, erzählt.

Ethel Cain geht auf Tour

Außerdem hat die US-Amerikanerin ihre bisher größte Headliner-Tournee angekündigt, die im Spätsommer in Nordamerika und im Herbst 2025 in Europa stattfinden wird. Die Band 9million wird während der gesamten Tournee als Vorgruppe auftreten.

Für die „Willoughby Tucker Forever“-Tour arbeitet die Sängerin mit der „The Ally Coalition“ zusammen und spendet einen US-Dollar von jedem verkauften Ticket an Organisationen, die sich für die Rechte transsexueller Personen einsetzen.

Tickets für die Tournee sind ab Mittwoch, den 26. März, im Rahmen eines Künstler:innen-Vorverkauf erhältlich. Man kann sich auf Ethel Cains offizieller Website für den Vorverkauf ihrer Wunschtermine anmelden.

Der Vorverkauf für alle beginnt am Freitag, den 28. März, sowohl über die Website der Künstlerin als auch über Ticketmaster. Einige Termine stehen schon fest, weitere werden noch bekannt gegeben.

Ethel Cains Konzerte im deutschsprachigen Raum:

21. Oktober — Köln @ Carlswerk Victoria

23. Oktober — Berlin @ Huxley’s Neue Welt

24. Oktober — Hamburg @ Docks

2. November — Wien @ Gasometer

4. November — Zürich @ X-tra

Mehr zu ihrer Musik

ME-Autorin Lili Lucaßen schrieb einst in einem Feature über die Künstlerin, dass die 27-Jährige schon viele Jahre Musik macht und ihre Musik Ähnlichkeiten zu chorischem Gesang aufweist: „Schon seit 2017 veröffentlicht [Ethel Cain] Musik auf verschiedenen Streaming-Plattformen unter einer Vielzahl von Namen. So entwickelte die Künstlerin über die Jahre ihren eigenen Ethereal-Wave-Stil, inspiriert von christlicher Kirchenmusik und gregorianischem Gesang.“

Ethel Cain besingt, was anstelle der Tellerwäscher-Millionär-Vorstellung Realität vieler Menschen ist: „Ihre Texte — oftmals düster und eindringlich — befassen sich mit Themen des Southern Gothic: Armut, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, Tod, Religion und Trauma. Somit repräsentiert die Sängerin die unschönen Aspekte des amerikanischen Daseins.“