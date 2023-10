Ethel Cain: Listening Guide für ihren Southern Gothic im Art-Pop-Format

Für die, die gerne anfangen würden, ausgiebig Ethel Cain zu hören — hier ist euer Listening Guide.

Seit dem Release von PREACHER’S DAUGHTER (2022) ist die US-amerikanische Sängerin Ethel Cain auf einem stetigen Aufstiegskurs. Schon seit 2017 veröffentlicht Cain Musik auf verschiedenen Streaming-Plattformen unter einer Vielzahl von Namen. So entwickelte die Künstlerin über die Jahre ihren eigenen Ethereal-Wave-Stil, inspiriert von christlicher Kirchenmusik und gregorianischem Gesang.

Hayden Silas Anhedönia, die Künstlerin hinter dem Pseudonym, wuchs im US-amerikanischen Süden in einer Familie von Southern Baptists auf. Der Einfluss dieser Kindheit wird in ihrer Musik sowohl durch den Sound als auch die Lyrics reflektiert. Cains Texte — oftmals düster und eindringlich — befassen sich mit Themen des Southern Gothic: Armut, Drogenmissbrauch, häusliche Gewalt, Tod, Religion und Trauma. Somit repräsentiert die Sängerin die unschönen Aspekte des amerikanischen Daseins.

Nach der Veröffentlichung mehrerer EPs erschien 2022 PREACHER’S DAUGHTER, Cains erstes Studioalbum, der erste Teil einer Trilogie, in welcher Anhedönia die Geschichte der Frauen der Cain-Familie und dem Trauma, das von Generation zu Generation weitergegeben wird, erzählt. „Ethel Cain“, die Jüngste ihrer Familie, fungiert dabei als Alter Ego, das die Zuhörenden durch diese dunkle und heimsuchende Welt führt.

Die Events des Albums spielen um 1991, zehn Jahre nachdem Cains Vater, ein Priester in einer lokalen Kirche, verstarb. Über 13 Tracks folgen wir der fiktiven Geschichte ihrer Beziehung zu ihrem Partner, der Entführung durch einen Mann, der sie ausnutzte, und schließlich ihren Mord.

Für diejenigen, die Cains Musik gerne eine Chance geben würden, kommt hier:

Ein Leitfaden durch das „Ethel Cain Cinematic Universe“

Warnung: Der folgende Text thematisiert häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch, Drogennutzung, Mord und Kannibalismus.

1. Family Tree (Intro)

Dieser Track dient als Einführung in die Geschichte, die wir über die nächsten 13 Songs erfahren werden. Er öffnet auf einer alten Aufnahme eines Priesters, der die Bedeutung der Heiligen Maria beteuert. Zumal stellt der Intro-Song gleich die zentralen Themen des Albums vor: religiöser Konflikt, familiäres Trauma, häusliche Gewalt und ein Netz komplexer Beziehungen, welche als die Grundlage für die Entwicklung von Cains Leben gelten.

Lyrics: „The fate’s already fucked me sideways / Swinging by my neck from the family tree / He’ll laugh and say, „You know I raised you better than this“ / Then leave me hanging so they all can laugh at me“

2. American Teenager

„American Teenager“ wurde zunächst als Single veröffentlicht. Der Track mag klingen wie ein upbeat Teen-Pop-Song, doch kreiert er klangliche Dissonanz zu der Substanz der Lyrics, die die Lügen des American Dreams aufdecken. Was Anhedönia zu diesem Track in der dazugehörigen Pressemitteilung zu sagen hatte: „Ich habe diesen Song geschrieben, um meinen Frust über all die Dinge auszudrücken, die ein ‚American Teenager‘ sein soll, aber niemals die Chance hat zu werden.“

Lyrics: „Say what you want, but say it like you mean it / With your fists for once, a long cold war / With your kids at the front / Just give it one more day, then you’re done“

3. A House In Nebraska

Ein Song voller Nostalgie und Verlangen. Ethel Cain denkt zurück an ihren Geliebten, der sie vor den Events des Albums verließ. Zusammen verbrachten sie viel Zeit in einem alten verlassenen Haus, in dem sie von einer gemeinsamen Zukunft fernab ihrer Heimatstadt in Alabama träumten. Inspiration nahm sich Anhedönia von dem „Wasden House“ in Georgia, in dem ein Mann in den 30ern seine Schwester und ihren Ehemann ermordete, weil sie ihn in eine Psychiatrie einweisen wollten.

Lyrics: „And I still call home that house in Nebraska / Where we found each other on a dirty mattress on the second floor / Where the world was empty / Save you and I / Where you came and I laughed, and you left, and I cried / Where you told me even if we died tonight, that I’d die yours“

4. Western Nights

„Western Nights“ ist ein tragisches Liebeslied über Cains neuen Partner, den sie zwar liebt, der sich ihr gegenüber jedoch gewalttätig und emotional missbräuchlich verhält. Trotzdem schwört Cain, dass sie ihm stets beiseite stehen wird – egal, wie viel Angst sie vor ihm hat oder wie wenig sie noch zu geben hat.

Lyrics: „I watched him show his love through shades of black and blue / Starting fights at the bar across the street like you do / The neighbors beat on the walls while I’m face-first in the bed / Show me how much I mean to you, while I’m lying in these sheets undressed“

5. Family Tree

„Family Tree“ geht auf den familiären und religiösen Konflikt ein, der bereits im ersten Track angedeutet wurde. Cains Familie ist zerrissen von einem Muster der Gewalt, welches sich durch verschiedene Generationen zieht. Nachdem ihr neuer Freund in einer Auseinandersetzung mit der Polizei sein Leben verliert, flieht Cain, um den Konsequenzen und ihrer Familie zu entkommen.

Lyrics: „These crosses all over my body / Remind me of who I used to be / Let Christ forgive these bones I’ve been hiding / And the bones I’m about to leave“

6. Hard Times

Dieser Track vertieft die Themen, die in „Family Tree“ aufgegriffen wurden. Ethel Cain gibt zu, dass sie die gewalttätigen und machthaberischen Tendenzen ihres Vaters gerne nacheifern würde, und dass dieses Gefühl ihr Angst bereitet. Dazu reflektiert sie die komplizierte Beziehung, die sie im Zuge des missbräuchlichen Verhaltens, welches ihr als Kind widerfuhr, zu ihrem Vater entwickelte.

Lyrics: „In the corner / On my birthday / You watched me / Dancing right there in the grass / I was too young / To notice / That some types of love could be bad“

7. Thoroughfare

Mit „Thoroughfare“ öffnet der zweiten Akt von PREACHER’S DAUGHTER. Sie trifft auf Isaiah, einen fremden Mann, der ihr anbietet, sie im Auto mitzunehmen. Cain, allein und von zuhause abgehauen, stimmt zu und gemeinsam fahren sie nach Kalifornien. Im Laufe ihres Roadtrips fühlt sich Cain immer mehr von Isaiah angezogen. Dabei bemerkt sie speziell den Umstand, dass er der erste Mann ist, der ihr seit ihrer Kindheit begegnet, der nicht von Wut erfüllt ist.

Lyrics: „So we made off for California / To find your lover, drivin‘ day and night / And every small town diner / Saw our faces at least once or twice / But in these motel rooms / I started to see you differently, oh / ‚Cause for the first time since I was a child / I could see a man who wasn’t angry“

8. Gibson Girl

„Gibson Girl“ ist ein heimsuchender Track, der eine anzügliche Klangkulisse hinter einen beißenden Text legt. Ethel Cain und Isaiah sind in Kalifornien angekommen, doch von dem liebenswürdigen Mann ist wenig übrig. Stattdessen prostituiert er Cain und macht sie abhängig von Drogen, wodurch sie ihren Bezug zur Realität verliert.

Lyrics: „You wanna love me right now / You wanna get alone with me / You wanna get my clothes off / And hurt me / You came alone to me / From however far away / Asking me to know how I know / You’re all the same“

9. Ptolemaea

Die Drogen, die Isaiah ihr verabreicht, führen dazu, dass Cain beginnt Stimmen zu halluzinieren. Der Track baut sich mit drückender Begleitung und verzerrten Stimmeffekten zu einem Punkt auf, an dem Cain nur noch schreiend darum flehen kann, dass es aufhören soll. Der Titel bezieht sich auf Dantes „Inferno“, in welchem „Ptolemy“ einer der Ringe im neunten Zirkel der Hölle ist, wohin Verräter:innen verbannt werden.

Lyrics: „What fear a man like you brings upon a woman like me (show me your face) / Please don’t look at me / I can see it in your eyes / He keeps looking at me / Tell me, what have you done / Stop, stop, stop, make it stop, stop“

10. August Underground

Dieses Instrumental-Stück teilt sich einen Titel mit dem 2001er Snuff-Film „August Underground“. Isaiah entführt Ethel Cain und hält sie auf dem Dachboden einer verlassenen Hütte. Nicht im Stande sich zu wehren, bleibt Cain keine Chance, außer ihr Ende abzuwarten. Ihre ursprüngliche Illusion von Isaiah als liebevoller und friedlicher Mann hat sich vollständig aufgelöst.

11. Televangelism

Ein weiterer Instrumental-Song, der von Anhedönia auf dem Piano improvisiert und in einem Take aufgenommen wurde. Während „August Underground“ den körperlichen Tod darstellte, wirken die schwebenden, fast träumerischen Melodien eher wie das Schwinden von Cains Geist.

12. Sun Bleached Flies

Im Zuge ihres Todes trauert Cain um all die Dinge, die sie im Leben nicht genug wertschätzte. Dazu gehören auch der Glaube und das Gefühl von Zugehörigkeit, das sie darin hätte finden können. Sie denkt zurück an ihre Familie, das Leben, welches sie an diesen Punkt geführt hat, und die Liebe ihres Lebens, mit dem sie sich noch immer eine Zukunft in dem Haus in Nebraska wünscht.

Lyrics: „What I wouldn’t give to be in Church this Sunday / Listening to the choir, so heartfelt, all singing / God loves you, but not enough to save you / So, baby girl, good luck taking care of yourself“

13. Strangers

Das finale Lied des Albums ist womöglich auch das eindringlichste. Cain singt aus dem Jenseits über das Schicksal, das ihr toter Körper in Isaiahs Händen erleidet. Sie spricht davon, wie er sie über die Zeit langsam konsumiert, als würde sie das Geschehen von Außen beobachten. Zum Ende des Songs richtet sie sich noch einmal an ihre Mutter, als würde sie direkt mit ihr reden und verspricht ihr, dass sie sie trotz ihrer angespannten Beziehung liebt. Dadurch richtet sich der Fokus erneut auf den längeren Leitfaden, der sich durch PREACHER’S DAUGHTER zieht: die Frauen der Cain-Familie und das Trauma, das von Generation zu Generation weitergereicht wird.

Lyrics: „Found you just to tell you that I made it real far / And that I never blamed you for loving me the way that you did / While you were torn apart / I would still wait with you there / Don’t think about it too hard / Or you’ll never sleep a wink at night again / Don’t worry ‚bout me and these green eyes / Mama, just know that I love you (I do) / And I’ll see you when you get here“

Ethel Cain ist aktiv auf Instagram und Tumblr. Zudem teilt sie des Öfteren unter verschiedenen Pseudonymen Songs auf Soundcloud.