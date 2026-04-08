„Euphoria“, Staffel 3: Sam Levinson widmet sie den Verstorbenen

„Euphoria“ Staffel 3 startet am 13. April. Sam Levinson ehrte bei der Premiere Angus Cloud, Eric Dane und Kevin Turen mit einer bewegenden Widmung. Jetzt lesen.

Das Warten auf eine neue „Euphoria“-Staffel hat ein Ende. Die dritte Season der Serie wird ab dem 13. Apri bei HBO Max und Ski Wow streambar sein. Kurz vor der Veröffentlichung hat sich Serienmacher Sam Levinson an einige Wegbegleiter zurückerinnert.

Sam Levinson gedenkt Eric Dane und Angus Cloud

Kürzlich präsentierte Serien-Schöpfer Sam Levinson die nächste Staffel „Euphoria“ im TCL Chinese Theatre in Los Angeles zum ersten Mal. Dabei dankte er dem gesamten Cast und widmete die Staffel „denjenigen, die wir verloren haben“.

Die lange Wartezeit zwischen der neuen und der letzten Staffel hing auch mit Rückschlägen zusammen. Gemeint sind das Versterben der Schauspieler Eric Dane und Angus Cloud sowie des Produzenten Kevin Turen.

Hierzu sagte der Regisseur: „Manche fragen sich, warum zwischen der zweiten und der dritten Staffel so viel Zeit verging. Dafür gab es offensichtliche Gründe – die Streiks, die Herausforderung, einen Drehplan mit unseren sehr gefragten Darstellern unter einen Hut zu bringen –, aber der eigentliche Grund war, dass wir nach einem Weg suchten, denjenigen, die wir verloren haben, unseren Respekt zu zollen.“

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Er fuhr fort: „Als Angus starb, war das hart. Ich habe ihn von ganzem Herzen geliebt und hart dafür gekämpft, dass er clean blieb. In dem Jahr, in dem er starb, 2023, war er einer von 73.000 Menschen in Amerika, die an einer Fentanyl-Überdosis starben. Ich habe in diesem Jahr sehr viel gelernt, aber vor allem wurde mir klar, dass der Tod dem Leben seinen Sinn gibt. Man darf gegenüber dem Dasein nicht arrogant sein. Man ist gezwungen, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass das Leben selbst ein Wunder, ein Geschenk, ein tiefer Segen ist.“

„Die Bedeutung hinter dem Absurden“

Der 41-Jährige fügte bei der Premiere hinzu, dass er die dritte Staffel als etwas sehe, was all den Rückschlägen während der letzten Jahre eine Bedeutung verleihen soll. Er widme die Staffel „denjenigen, die wir verloren haben: Angus, Kevin und Eric“, und er fügte hinzu: „Der Rebbe sagt: ‚Der einzige Weg, großes Licht zu erblicken, führt durch große Dunkelheit.‘ Nun, es fühlt sich gut an, auf der anderen Seite zu sein.“

Die Serie „Euphoria“ wird ihre verstorbenen Mitwirkenden damit nicht vergessen.