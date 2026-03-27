„Euphoria“ Staffel 3: Neues Poster sorgt für Spott und Hohn

Das neue „Euphoria"-Staffel-3-Poster zeigt alle Hauptdarsteller:innen – und erinnert Fans eher an Marvel als an die Serie. Die Reaktionen fallen vernichtend aus.

Um die Erfolgsserie „Euphoria“ von Serien-Schöpfer Sam Levinson gab es in den vergangenen Jahren viel Trubel. So starb im Jahr 2023 mit Angus Cloud einer der beliebten Hauptdarsteller der Serie. Zudem erschütterte ein Beben nicht nur den „Euphoria“-Kosmos, sondern die gesamte Unterhaltungsindustrie: Der Musiker Labrinth verkündete mit deutlichen Worten seinen Ausstieg aus dem Projekt – und womöglich generell aus dem Musikgeschäft. Er war maßgeblich für den Soundtrack des HBO-Projekts verantwortlich. Trotz alldem steht die dritte Staffel nun in den Startlöchern, zu der jetzt auch das offizielle Poster veröffentlicht wurde. In den sozialen Medien folgten zahlreiche Reaktionen.

Spott und Kritik für neues Poster

„Euphoria“ fiel stets auch mit seinen Postern für die jeweilige Staffel auf. Hauptdarstellerin Zendaya stand in verschiedenen szenischen Lichtsituationen und unterschiedlichen Posen und vermittelte dabei stets einen mystischen Eindruck. Das kam beim Publikum fast durchweg gut an. Das neue Poster geht allerdings einen anderen Weg. Auf ihm sind gleich alle Hauptdarsteller:innen zu sehen. Das Artwork erinnert kaum noch an die ersten beiden Staffeln – eher an einen Actionfilm im Stil des Marvel-Universums oder gar an einen Oscar-Preisträger vom Regisseur Paul Thomas Anderson aus dem Jahr 2025.

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Bei diesem handelt es sich um den Film „One Battle After Another“. Insbesondere auf der Plattform Instagram ließen die Reaktionen der Fans nicht lange auf sich warten. Sie äußerten sich vor allem in Kritik und Spott – Positives war über das neue Poster kaum zu lesen. So verglich eine Person direkt die beiden Poster der Serie und von „One Battle After Another“ und schrieb: „One Battle After Euphoria.“ Weitere Kommentare gingen noch härter mit dem Cover ins Gericht. So lautete einer: „Ich fühle mich so, als hätte ich soeben eine Straftat miterlebt.“ In einem weiteren hieß es: „Wie weit sind wir bitte gesunken.“

Worum geht es in der dritten Staffel?

In der neuen Staffel wird es einen Zeitsprung von fünf Jahren geben, und die Hauptcharaktere sind keine Highschool-Schüler:innen mehr, sondern junge Erwachsene. Die Themen bleiben allerdings gewohnt düster. Auch in der neuesten Staffel stehen Drogenabhängigkeit, Beziehungen und toxische Dynamiken sowie Identität und Selbstfindung im Mittelpunkt. Die bekannten Figuren sind wieder mit von der Partie und verfolgen verschiedene Story-Ansätze: Rue kämpft nach wie vor mit Drogensucht und Schulden, Jules verfolgt eine künstlerische Karriere, und Nate und Cassie sind in ihre komplizierte Beziehung verstrickt.

Die neue Staffel erscheint am 13. April in Deutschland und ist auf HBO Max und Sky Wow zu sehen. Nach dem Shitstorm zum Poster dürften die Macher:innen auf eine bessere Kritik zur finalen Ausstrahlung hoffen.