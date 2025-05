Ex-Freundin sagt vor Gericht aus: Diddy hatte Opioid-Überdosis

Der Prozess gegen Sean „Diddy“ Combs wegen Verdachts auf schwere Sexual- und Gewaltverbrechen läuft seit Anfang Mai. Zuvor gab es eine Reihe an Anschuldigungen, Klagen und Strafanzeigen gegen den Rapper. Eine besondere Rolle spielte dabei auch die Klage seiner Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura von 2023, in der sie den HipHop-Mogul des sexuellen Missbrauchs und der Vergewaltigung beschuldigt hat. Obwohl die beiden sich außergerichtlich einigten, ist Cassie eine der wichtigsten Zeug:innen im aktuellen Prozess. Mittlerweile sagte sie den dritten Tag in Folge gegen ihren Ex aus.

Cassie und Diddy waren wohl „Get High Partners“

Wie Ventura im Kreuzverhör nun erklärte, konsumierte das Paar wohl immer wieder Drogen. Häufig soll es sich dabei um Opioide gehandelt haben. Wie der „Spiegel“ berichtet, seien aber auch Ecstasy und Kokain mit im Spiel gewesen. Genauer schilderte die heute 38-Jährige einen Vorfall aus dem Jahr 2012. Combs soll zu der Zeit von Opiaten abhängig gewesen sein. Nach einem Besuch in einem Sexclub mit übermäßigem Drogenkonsum habe Cassie ihn in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte erzählten ihr später, dass der Rapper eine Überdosis zu sich genommen habe.

Cassie wurde von Diddys Verteidigerin genauer zu dem Thema befragt. Die Sängerin erklärte, dass die beiden sich wohl „Get High Partners“ nannten und dass Diddy angeblich „explosiv“ reagierte, wenn sie ohne ihn Drogen konsumierte.

Opioide sind stark wirksame Schmerzmittel mit einem sehr hohen Abhängigkeitspotenzial. Zu ihnen zählen etwa Kodein, Tilidin oder auch Fentanyl. In den USA hat die Droge vor allem seit den 90er Jahren eine schwere Gesundheitskrise mit Millionen von Abhängigen und hunderttausenden Todesfällen ausgelöst.

Schwere Vorwürfe: Sexueller Missbrauch und Körperverletzung

In den vorherigen Tagen des Diddy-Prozesses war die Beziehung zwischen ihm und Ventura bereits ein zentrales Thema. Die Staatsanwältin wirft dem mittlerweile 55-Jährigen vor, Cassie jahrelang sexuell missbraucht zu haben. Auch Vorwürfe schwerer Körperverletzung stehen im Raum. Immer wieder werden dabei seine „Freak Off Partys“ erwähnt. Venturas eigener Aussage zufolge habe er sie zahlreiche Male gezwungen, an diesen Partys teilzunehmen und dabei sexuelle Handlungen mit verschiedenen Männern auszuführen.

Sean „Diddy“ Combs weist jedoch weiterhin alle Vorwürfe zurück und plädiert auf unschuldig. Aktuell sitzt er seit Herbst 2024 in Untersuchungshaft. Nach dem womöglich acht Wochen langen Prozess droht dem Rapper eine lebenslange Haftstrafe.