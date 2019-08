Faber veröffentlicht neue Single „Generation YouPorn“

Foto: Ines Punessen / ME. All rights reserved.

Faber hat am 23. August seine neue und zeitgleich zweite Single seines neuen Albums mit dem Titel „Generation YouPorn“ veröffentlicht. Begleitet wird sie von einem dazugehörigen Musikvideo. Sein neues Album I FUCKING LOVE MY LIFE soll am 01. November 2019 erscheinen.

Bei dem Video handelt es sich um eine One-Take-Produktion. Der Schweizer mimt darin einen Häftling in einer Besucherkabine im Gefängnis. Faber zeichnet in dem Lied ein dystopisches Gesellschafts- und Generationsbild und hält der Welt den Spiegel vor, um zu verdeutlichen, wie widersprüchlich unsere Gesellschaft sich seiner Ansicht nach verhält. Auch an sich selbst lässt der Sänger dabei kein gutes Haar.

Die erste Singeauskopplung „Das Boot ist voll“ löste bei seiner Veröffentlichung am 01. August eine heftige Debatte aus. Den Artikel vom Musikexpress dazu findet Ihr hier:

Seit 2016 hat Faber bereits über 100 Konzerte gespielt. Ab dem 03. November befindet er sich erneut auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Alle Daten dazu findet ihr hier:

03.11.19 – Milla, München

04.11.19 – Milla, München

05.11.19 – Das Werk, Wien

06.11.19 – Das Werk, Wien

07.11.19 – Kapu, Linz

08.11.19 – Forum Stadtpark, Graz

11.11.19 – Rosenau, Stuttgart

12.11.19 – HoRst, Frankfurt

13.11.19 – HoRst, Frankfurt

18.11.19 – ISC, Bern

19.11.19 – Helsinki, Zürich

20.11.19 – Helsinki, Zürich

24.11.19 – Badehaus, Berlin

25.11.19 – Badehaus, Berlin

26.11.19 – Naumanns, Leipzig

27.11.19 – Scheune, Dresden

29.11.19 – Studio 672, Köln

30.11.19 – Studio 672, Köln

01.12.19 – Skaters Palace Cafe, Münster

02.12.19 – Lux, Hannover

04.12.19 – Tower, Bremen

05.12.19 – Molotow Sky Bar, Hamburg

06.12.19 – Hebebühne, Hamburg

09.12.19 – Club Stereo, Nürnberg

10.12.19 – Club Stereo, Nürnberg

Fabers Debütalbum SEI EIN FABER IM WIND erschien am 7. Juni 2017.