Faber: Neue Single „Das Letzte“, Albumankündigung und Tourbeginn

Faber hat am 3. Juni 2022 seine neue Videosingle „Das Letzte“ veröffentlicht. Sie stammt vom kommenden Live-Album „Orpheum“, das uns am 26. August erwartet. Zudem geht der Schweizer Singer-Songwriter am 20. Juni auf Deutschland-Tour.

Live-Album und Tour

Faber singt in seiner neuen Single „Lebe jeden Tag als wärst Du das Letzte“. Julian Pollina, wie Faber mit bürgerlichem Namen heißt, kritisiert darin den oberflächlichen Optimierungswahn in der Gesellschaft. Der Song bietet Folk und einen Vorgeschmack auf die kommende Tour.

„Ich dachte in der Woche vor der Show: Ein bisschen was Neues spielen wäre super. Für die Leute, aber auch für uns. Als Herausforderung“, erklärt er.

Fabers Tournee startet am 20. Juni in Cottbus und endet am 26. August in Dornbirn beim Kultursommer Open Air. Neben vielen weiteren Terminen könnt Ihr Faber am 17. Juli in Berlin und am 13. Juli in Köln sehen. In der bayrischen Hauptstadt veranstaltet der Sänger ab dem 23. August an drei aufeinanderfolgenden Tagen Shows in der Tonhalle.

Außerdem gibt es hier, neben einer Übersicht aller geplanten Termine, noch Tickets.

Fabers Debüt SEI EIN FABER IM WIND erschien 2017, 2019 folgte I FUCKING LOVE MY LIFE. 2020 nahm er unter dem Namen ICH LIEBE DICH ein Album mit Dino Brandão & Sophie Hunger auf, das Trio nannte sich Brandão Faber Hunger.