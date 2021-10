Fans spekulieren, ob sich Tom Cruise einer Schönheits-OP unterzog

Hollywood-Star Tom Cruise besuchte am vergangenen Wochenende in San Francisco ein Baseballspiel mit seinem 26-jährigen Sohn Connor. Nachdem anschließend Fotos und Videos des Vater-Sohn-Ausflugs auf Social Media kursierten, wiesen einige Fans darauf hin, dass sich Cruise optisch deutlich verändert habe. Einige vermuteten sogar, dass sich der 59-Jährige einer Schönheitsoperation unterzogen haben könnte. Tom Cruise selbst äußerte sich bislang nicht dazu.

Dass sich Tom Cruise mit seinem Sohn in der Öffentlichkeit zeigt, überraschte viele, denn normalerweise hält der Hollywood-Star sein Privatleben eher bedeckt. Sein verändertes Aussehen – wie viele es wahrnahmen – löste anschließend sogar noch scherzhafte Spekulationen aus, ob es sich bei dem Mann wirklich um Tom Cruise gehandelt habe oder es vielleicht doch ein Doppelgänger war, der auf der Tribüne des San-Oracle-Park-Stadions in San Francisco saß.

Tom Cruise is in attendance at @SFGiants game tonight. It is Fleet Week in San Francisco #ResilientSF #Postseason pic.twitter.com/uRGX98xv6X

— Chris Alvarez (@CAlvarezABC7) October 10, 2021