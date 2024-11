Tom Cruise im Gespräch für „Tage des Donners“-Fortsetzung

Es soll einen weiteren Teil des 90er Actionfilms geben – und Cruise könnte erneut die Hauptrolle übernehmen.

Bereits vor 34 Jahren spielte Tom Cruise den Coole Trickle, die Hauptfigur in dem US-amerikanischen Spielfilm von Tony Scott „Tage des Donners“. Nun soll der Schauspieler sich mit der Produktionsgesellschaft Paramount Pictures im Gespräch befinden, um erneut die Rolle des Nachwuchsrennfahrers zu übernehmen. Doch wird es tatsächlich einen Nachfolger geben?

Kein „Top Gun“-Erfolg

„Tage des Donners“ spielte mit einem Budget von 60 Millionen US-Dollar weltweit insgesamt 157 Millionen US-Dollar ein. Zum Vergleich: Der Actionfilm „Top Gun“ von 1986, in dem Tom Cruise ebenfalls die Hauptrolle übernahm, spielte weltweit ganze 356,8 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein und das bei einem Produktionsbudget von 15 Millionen US-Dollar. Dementsprechend war „Tage des Donners“ kein voller Erfolg, was eine Fortsetzung überraschend erscheinen lässt. Ob und wann tatsächlich ein Nachfolger erscheint, ist bislang unklar. So soll zwar eine Quelle gegenüber „Deadline“ verraten haben, dass Tom Cruise sich derzeit im Gespräch befände, um eine weitere „Tage des Donners“-Geschichte auf den Markt zu bringen, doch äußerten sich weder der Schauspieler noch Paramount Pictures bislang öffentlich und offiziell dazu. Dementsprechend sind weitere Einzelheiten zu Geschichte, Regisseur und Veröffentlichungsjahr nicht bekannt.

„Tage des Donners“: Die Handlung

In „Tage des Donners“ geht es um den ehrgeizigen Autorennfahrer Coole Trickle (Tom Cruise), der sich beim US-amerikanischer Motorsportverband NASCAR einen Namen machen möchte. Dafür muss er sich allerdings bei dem Mechaniker Harry Hogge beweisen, der von Robert Duvall gespielt wird. Doch es wird schwerer als gedachte, denn Trickle muss sich immer neuen Hindernissen stellen. Dabei ist sein größter Konkurrent der Rennfahrer Rowdy Burns Cooles (Michael Rooker) mit dem es während eines Rennens zu einem großen Unfall kommt.

Hier der Trailer zu „Tage des Donners“:

Erst Anfang 2024 wurde ein dritter Teil des Kultfilmes „Top Gun“ mit Tom Cruise bestätigt. Die Fortsetzung des großen Kassenschlagers aus dem Jahr 2022 soll sich auch bereits in Arbeit befinden. Neben dem US-Schauspieler soll auch Miles Teller und Glen Powell erneut zu sehen sein.