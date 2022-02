Feat. Dave Grohl: Liam Gallagher veröffentlicht „Everything’s Electric“ vom neuem Album C’MON YOU KNOW

Liam Gallagher macht zur Abwechslung mal wieder mit Musik von sich Reden: Der ehemalige Oasis-Sänger hat mit „Everything’s Electric“ einen neuen Song veröffentlicht. Er fungiert gleichzeitig als Leadsingle des dritten Soloalbums von Gallagher. C’MON YOU KNOW, so dessen Titel, soll am 27. Mai 2022 erscheinen.

Am Schlagzeug ist in „Everything’s Electric“ sehr prominente Unterstützung zu hören: Niemand Geringeres als Foo-Fighters-Kopf Dave Grohl ist hier bei Liam Gallagher zu Besuch – und wird auch als Co-Songwriter angeführt. Die beiden Rockstars kennen sich schon länger. 2017 etwa outete Grohl sich als Fan, als er als seinen Lieblingsmoment beim Glastonbury Festival den nannte, dass er mit Liam Gallagher abhängen durfte. Gallagher wiederum wurde bereits beim Crowdsurfing während eines Foo-Fighters-Konzerts gesichtet. Auch Produzent Greg Kurstin arbeitete bereits mit beiden Künstlern zusammen.

Im Sommer will Liam Gallagher zwei bereits ausverkaufte Konzerte in Knebworth geben – offenkundig in Erinnerung an Oasis‘ dortige legendäre Auftritte im Jahr 1996. Sein Solodebüt AS YOU WERE erschien 2016, gefolgt von WHY ME? WHY NOT. 2019. Beide Alben erreichten Platz 1 der britischen Charts.