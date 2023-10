„Saturday Night Live“: Auftritte von Bad Bunny, Mick Jagger und Lady Gaga

Mick Jagger war bei „Saturday Night Live“ unter anderem in einer humorvollen Parodie auf „Sister Act 3“ zu sehen.

Bei „Saturday Night Live“ aufzutreten, ist für viele Promis eine wirkliche Ehre – insbesondere, wenn sie dazu eingeladen werden, die beliebte Sketch-Comedy-Show zu moderieren. Diese Aufgabe übernahm diese Woche (21. Oktober) der puerto-ricanische Star Bad Bunny. Und als wäre das nicht bereits spannend genug für das Publikum, gab es noch einige weitere Promi-Überraschungen.

Bad Bunny, der mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio heißt, wurde während der Show von einigen großen Stars unterstützt, während er in der Rolle des Gastgebers durch die Live-Show führte. Für den Artist ging aber noch ein weiterer großer Traum in Erfüllung. Der Musiker ist großer Fan von Lady Gaga – sie kündigte seine Live-Performance von „Un Preview“ mit den Worten „Puerto Rico y todo el corillo, Bad Bunny!“ (übersetzt: „Puerto Rico und die ganze Gruppe, Bad Bunny!“) an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Saturday Night Live“: Mick Jagger als Nonne und Telenovela-Star

Bei „Saturday Night Live“ trat auch Mick Jagger im Sketch „Telenovela“ mit Bad Bunny auf. Beide waren an der Seite von Comedian Marcello Hernandez als Seifenoper-Darsteller zu sehen, Jagger mimte dabei den schurkischen Vater mit Schnauzbart, der Backpfeifen austeilt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Darüber hinaus war der Rolling-Stones-Musiker auch im Sketch „Convent Meeting“ zu sehen – einer humorvollen Parodie auf „Sister Act 3“, in der er das Kloster mit seinem Hüftschwung um den Verstand bringt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Comedy-Show von NBC begann mit einem Monolog von Bad Bunny, bei dem auch Pedro Pascal, der Star aus „The Last of Us“, auftauchte, um bei der Übersetzung zu helfen und dem Musikstar amüsante Ratschläge für seinen Opener zu geben.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Pascal mimte später zudem die überfürsorgliche Mutter des puerto-ricanischen Rappers.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bad Bunny, der bereits 2021 als Gast bei SNL auftrat, hat kürzlich sein fünftes Studioalbum namens „Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana“ (übersetzt: „Niemand weiß, was morgen passieren wird“) veröffentlicht. Sein Album „Un Verano Sin Ti“ („Ein Sommer ohne dich“) aus dem Jahr 2022 hatte 13 Wochen lang die Billboard 200 angeführt.