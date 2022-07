Finnische Sängerin ALMA veröffentlicht neuen Song „Everything Beautiful“

Die stets auffällig gefärbten Haare der 26-jährigen Pop-Sängerin ALMA stehen für ihre Musik: laut, Bunt und voller Lebensfreude. 2020 brachte sie ihr Debütalbum HAVE YOU SEEN HER? heraus, worauf eine Europa-Tournee folgte. Nun meldet sich ALMA mit der neuen Single „Everything Beautiful“ zurück.

„’Everything Beautiful’ handelt auch davon, dass alles Schöne sterben muss“, erklärte die Sängerin in einer offiziellen Mitteilung. Sie wolle damit einerseits sagen, dass ihr Dinge wichtig seien und dass sie etwas lernen wolle. „Aber es gibt auch Momente, in denen ich einfach nur die Augen schließen und naiv und dumm sein möchte. Gehört schließlich auch zum Leben dazu.“

Obwohl das Lied Tiefgang habe und eine Message dahinter stehe, zähle er trotzdem zu den „leichteren“ Tracks des Albums. „Es zeigt schon ziemlich gut, dass ich intensiv nachgedacht habe, dass ich die alten Fotos durchgegangen bin und meine Teenager-Jahre beleuchtet habe“, sagte ALMA. Der Song sei wie das Cover zu einem Buch – man wolle danach automatisch wissen, was sich dahinter verbirgt.

Mehr als 650 Millionen Streams

ALMA trat als 17-Jährige erstmals in der finnischen Talent-Show „Idols“ vor der Kamera auf. Schlussendlich erreichte sie den 5. Platz –zwei Jahre später stand die Sängerin bei Universal Music unter Vertrag. Mittlerweile verzeichnen ihre Pop-Songs über 650 Millionen kombinierte Streams, dazu ist ALMA als Songschreiberin für Ariana Grande, Lana Del Rey und Charli XCX tätig.