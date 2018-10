„First World Problems“: Ian Brown veröffentlicht erste Solo-Single seit 9 Jahren

Foto: Redferns via Getty Images, Pier Marco Tacca. All rights reserved.

MILAN, ITALY - JULY 17: Ian Brown of The Stone Roses performs on stage at Sound Hippodrome on July 17, 2012 in Milan, Italy. (Photo by Pier Marco Tacca/Redferns via Getty Images)

King Monkey“ ist zurück: Ian Brown hat mit „First World Problems“ seine erste Solo-Single seit über 9 Jahren veröffentlicht. Am 1. März 2019 folgt sogar das dazugehörige Album RIPPLES. Browns letzte LP, MY WAY, erschien 2009 und erreichte im UK Platz 8 der Album-Charts.

Auch interessant Ex-Stone-Roses-Gitarrist Aziz Ibrahim bestätigt: „Slash bot den Roses seine Dienste an“ Das im kommenden Jahr erscheinende RIPPLES hat der Stone-Roses-Sänger selbst produziert und in Liverpool aufgenommen. Unterstützung bekam Brown dabei von seinen Söhnen, die an drei der acht neuen Songs mitgeschrieben haben. Die komplette Tracklist von RIPPLES, das auch Coverversionen von Barrington Levys „Black Roses“ und Mikey Dreads „Break Down The Walls“ beinhaltet, findet ihr hier im Überblick:

First World Problems

Black Roses

Breathe and Breathe Easy (The Everness Of Now)

The Dream And The Dreamer

From Chaos To Harmony

It’s Raining Diamonds

Ripples

Blue Sky Day

Soul Satisfaction

Break Down The Walls (Warm Up Jam)

Die neue Single, „First World Problems“, könnt ihr hier im Stream hören:

Was Ian Browns Solo-Comeback für die Zukunft der Stone Roses bedeutet, kann bisher nur gemutmaßt werden. Fakt ist jedoch: Seit ihrer 2016er-Doppelsingle „All For One“/„Beautiful Thing“ gab es keine neuen musikalischen Lebenszeichen der Band aus Manchester. Ihr – vorerst – letztes Konzert spielte das Quartett am 24. Juni 2017 im schottischen Nationalstadion Hampden Park in Glasgow.