Ian Brown veröffentlicht einen Anti-Coronavirus-Song

Ian Brown ist unter die Verschwörungstheoretiker gegangen: Nachdem sich der ehemalige Stone-Roses-Sänger zuletzt erst gegen Masken, Corona-Tests und Impfungen aussprach, hat er nun mit „Little Seed Big Tree“ einen ganzen Anti-Corona-Song veröffentlicht. Darin heißt es unter anderem:

„Get behind your doors for the new world order/ Doctor Evil and his needle/ Doctor Evil with a masterplan/ A forced vaccine, like a bad dream/ They’ll plant a microchip, every woman, child and man/ A plan to chip us all, to have complete control/ The land, the sky, your soul.“