Neuer Verschwörungstheoretiker: Ian Brown glaubt nicht an Corona

The Chainsmokers: US-Konzert artet aus, Hygiene-Vorschriften missachtet

Videomaterial zeigt: Die Teilnehmer*innen des Konzerts haben sich überhaupt nicht an die gängigen Social-Distancing-Regeln gehalten und ganz normal gefeiert. Das New Yorker Gesundheitsministerium will den Fall nun untersuchen. Der zuständige Ermittler erklärt im offenen Brief: „Ich bin ratlos darüber, wie die Stadt Southampton eine Genehmigung für ein solches Ereignis erteilt hat, wie sie es für legal und nicht als offensichtliche Bedrohung für die öffentliche Gesundheit halten konnte.“