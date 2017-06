Fleet Foxes in Berlin – wir verlosen die letzten Tickets

Am 25. Juni geben die Fleet Foxes ein besonderes Konzert in Deutschland. In ganz kleinem Rahmen spielen sie nur eine Woche nach Veröffentlichung ihres neuen Albums CRACK-UP im Festsaal Kreuzberg in Berlin – unbeeindruckt von den Großveranstaltungen Southside Festival und Hurricane Festival am gleichen Wochenende.

Selbstverständlich ist diese Show längst ausverkauft, nur 400 Zuschauer passen in den neuen Festsaal. Vielleicht könnt Ihr trotzdem hin: Yours truly Musikexpress.de verlost nämlich 1 x 2 Tickets.

Was Ihr zum Gewinnen tun müsst? Füllt einfach das folgende Gewinnspielformular aus und nennt uns im Lösungsfeld den Namen des Sängers der Fleet Foxes. Easy, wissen wir:

Ihr hattet kein Glück? Kein Problem: Im Herbst kommen die Fleet Foxes wieder auf Tour, dafür gibt es sogar noch wenige Karten im Vorverkauf.