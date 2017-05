Fleet Foxes kündigen exklusives Berlin-Konzert an

Dass die Fleet Foxes wieder da sind, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Im Juni erscheint mit CRACK-UP ihr erstes neues Album seit fünf Jahren, im November kommt die Folkrockband aus Seattle auf Tour. Nun haben sie eine weitere Show im Sommer angekündigt.

Am 25. Juni geben die Fleet Foxes ein Konzert im wieder aufgebauten Festsaal Kreuzberg in Berlin. Der ist deutlich kleiner als die Hallen, die die Fleet Foxes im Spätherbst bespielen, die Show entsprechend exklusiv. So nett wie absurd: Die beste Chance auf Tickets haben die Fans, die schon welche haben. „Wer sich bereits ein Ticket für den Auftritt in der Columbiahalle am 13. November gesichert hat, bekommt ein Vorkaufsrecht für die Clubshow im Festsaal eingeräumt! Inhaber haben die Chance, sich bereits 24 Stunden vor dem normalen Vorverkaufsstart ihre Eintrittskarte zu sichern“, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

CRACK-UP erscheint am 16. Juni, zwei neue Songs ließen die Fleet Foxes bereits hören.

Für Ticketinhaber der Berliner November-Show gibt es exklusiv ab Mittwoch, den 17. Mai, 10 Uhr Karten zu kaufen (max. zwei Stück pro Person). Ab Donnerstag, den 18. Mai, 10 Uhr gibt es die Tickets dann für 27,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.