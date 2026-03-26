Neue Alben, die im April 2026 erscheinen

Damit niemand den Überblick verliert: Hier findet Ihr eine (keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebende) Liste der im April 2026 veröffentlichten Musikalben.

Musik ist unser Job und Euer Hobby – sonst würdet Ihr Euch kaum für die folgende Liste hier interessieren, behaupten wir mal. Deren Inhalt ist selbsterklärend: Weil jeden Monat aufs Neue gute, schlechte oder egale Alben erscheinen, versuchen wir uns an einem Überblick. Der erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, umfasst aber hoffentlich mindestens das, was wir für ME-Leserinnen und -Leser als interessant/relevant genug erachten. Und damit Vorhang auf für die neuen Alben im April 2026 – die Neuerscheinungen im chronologischen Überblick ihrer VÖ-Termine.

Neue Alben im April 2026:

Jakob Dobers – SIGNALE (3. April 2026)

Bruce Hornsby – INDIGO PARK (3. April 2026)

Philine Sonny – VIRGIN LAKE (3. April 2026)

The Bevis Frond – HORROFUL HEIGHTS (3. April 2026)

Arlo Parks – AMBIGUOUS DESIRE (3. April 2026)

Sunn O))) – SUNN O))) (3. April 2026)

Nightmares On Wax – IN A SPACE OUTTA SOUND (3. April 2026)

Thundercat – DISTRACTED (3. April 2026)

Joe Jackson – HOPE AND FURY (10. April 2026)

Pixvae – DE LADO A LADO (10. April 2026)

Scritti Politti – SONGS TO REMEMBER (10. April 2026)

Squarepusher – KAMMERKONZERT (10. April 2026)

Silvia Tarozzi – LUCCIOLE (10. April 2026)

Rachel Love – PICTURE IN MIND/LYRA (10. April 2026)

Remote Bondage – GOOD GIRL (10. April 2026)

Son Mieux – 24 HOURS (10. April 2026)

Bryan Ferry – THE JAZZ AGE / BITTER-SWEET (10. April 2026)

Linnéa Talp – VARIATIONS FOR LIGHT WAVES (10. April 2026)

My New Band Believe – MY NEW BAND BELIEVE (10. April 2026)

Jessie Ware – SUPERBLOOM (10. April 2026)

Holly Humberstone – CRUEL WORLD (10. April 2026)

Melanie Baker – SOMEBODY HELP ME, I’M BEING SPONTANEUOUS! (10. April 2026)

Octo Octa – SIGILS FOR SURVIVIAL (10. April 2026)

The Melvins with Napalm Death – SAVAGE IMPERIAL DEATH MARCH (10. April 2026)

R.E.M. – LIVE AT THE BBC (10. April 2026)

Salò – HARDCORE (10. April 2026)

Hawel/McPhail – SORROW WONDERLAND (10. April 2026)

T’Pau – BE WONDERFUL (10. April 2026)

Wesley Joseph – FOREVER ENDS SOMEDAY (10. April 2026)

Upsammy & Valentina Magaletti – SEISMO (10. April 2026)

Das Freie Energie Band – IM SCHATTEN DER SONNE (17. April 2026)

Tiga – HOTLIFE (17. April 2026)

They Might Be Giants – THE WORLD IT TO DIG (17. April 2026)

Arkells – BETWEEN US (17. April 2026)

Adrian Younge – YOUNGE (17. April 2026)

Kathryn Mohr – CARVE (17. April 2026)

Beastie Boys – TO THE 5 BOROUGHS (DELUXE EDITION) (17. April 2026)

Eaves Wilder – LITTLE MISS SUNSHINE (17. April 2026)

Yaya Bey – FIDELITY (17. April 2026)

Kiiōtō – BLACK SALT (17. April 2026)

Xmal Deutschland – THE COMPLETE PEEL SESSIONS (18. April 2026)

Christin Nichols – CHRISTIN NICHOLS (24. April 2026)

Metric – ROMANTICIZE THE DIVE (24. April 2026)

Ringo Starr – LONG LONG ROAD (24. April 2026)

Paul Weller – WELLER AT THE BBC VOL. 2 (24. April 2026)

Miss Grit – UNDER MY UMBRELLA (24. April 2026)

Tempers – DELUSION (24. April 2026)

Foo Fighters – YOUR FAVORITE TOY (24. April 2026)

Peter aus der Mozartstraße – ICH GEH SCHWIMMEN, IHR GEHT BADEN (24. April 2026)

Irmin Schmidt – REQUIEM (24. April 2026)

Gia Margaret – SINGING (24. April 2026)

Le Millipede – RADICAL HOPE (30. April 2026)

Molly Mogul – A BOUQUET OF HOPES AND DREAMS (30. April 2026)

Octo Octa – SIGILS FOR SURVIVAL (30. April 2026)

Ein kleiner Blick in die Vergangenheit:

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