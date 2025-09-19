Fler und Bonez MC liefern sich Schlagabtausch auf Instagram

Heftige Provokationen zwischen Fler und Bonez MC auf Instagram – es eskaliert erneut.

Zwischen Fler und Bonez MC ist es erneut zu einem öffentlichen Streit auf Instagram gekommen. Der Konflikt zwischen dem Maskulin-CEO und dem 187-Rapper herrscht schon seit Jahren, eskaliert in den vergangenen Tagen aber erneut.

Provokationen auf beiden Seiten

Den Anfang machte Bonez MC, der am Vormittag einen Ausschnitt aus einem Fler-Stream als Reel teilte. Darin bezeichnet sich Fler selbst als „schön, reich und mit gutem Charakter“. Darauf reagierte der Wahl-Zypriot prompt: In einer Instagram-Story schrieb er unter anderem: „Du bist auf Crack. Du Crack-Gesicht. Sobald du keinen Rocker mehr um dich rum hast, will ich sehen, was du postest.“

Bonez antwortete wiederum, indem er einen Screenshot von Flers Story postete und auf den ursprünglichen Stream verwies. Außerdem entstand eine Diskussion um Flers angeblichen Reichtum: Bonez hatte auf ein Video von Fler mit einer Geldzählmaschine reagiert und dessen Sinn hinterfragt. Fler wiederum veröffentlichte ein weiteres Reel seiner Geldzählmaschine, untermalt mit Ausschnitten aus dem Musikvideo „Palmen aus Plastik“ von Bonez MC und dem Wiener Rapper RAF Camora und kommentierte: „Echtes Geld, keine Fake-Klicks!“

Weitere Provokationen und Screenshots

Darüber hinaus warfen sich die beiden gegenseitig vor, Kommentare gelöscht zu haben. Bonez bezeichnete einen Chat-Verlauf, den Fler gepostet hatte, als „Fake-Account“. Unter den Beiträgen der Rapper kam es außerdem zu weiteren Provokationen, unter anderem zu Casino-Streams und angeblichen Heroin-Screenshots, deren Echtheit allerdings nicht bestätigt ist.

Streit mit weiteren Hamburger Rappern

Fler geriet in den vergangenen Wochen nicht nur mit Bonez MC aneinander, sondern auch mit weiteren Hamburger Rappern wie Jaill und AchtVier. Anlass war eine Story von Jaill, in der er Flers Umgang mit anderen Künstlern kritisierte. Fler antwortete in einem Livestream und betonte, dass er sich nicht für Hype oder Szene-Dynamiken interessiere, sondern seine Meinung äußere. AchtVier und Jaill reagierten wiederum mit eigenen Storys, worauf Fler in Sprachnachrichten reagierte.

Wer sind Fler und Bonez MC ?

Fler – bürgerlich Patrick Losensky, stammt aus Berlin und wurde 2002 durch seine Zusammenarbeit mit Bushido bekannt. Mit seiner ersten Single „AggroberlinA“ gelang ihm der Einstieg in die deutschen Charts. 2015 landete er mit dem Album KEINER KOMMT KLAR MIT MIR erstmals auf Platz eins der deutschen Album-Charts.

Bonez MC- bürgerlich John Lorenz Moser, kommt aus Hamburg und ist wohl das bekannteste Mitglied der berüchtigten 187 Straßenbande. Durch Alben wie HOLLYWOOD, HIGH & HUNGRIG und der PALMEN AUS PLASTIK Trilogie mit Rapper-Kollege RAF Camora zählt BONEZ MC zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands.