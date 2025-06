Fler wandert nach Zypern aus: „Es gibt keine Werte“

Aidas Popkolumne: Deadmau5 vs. Snoop Dogg vs. Fler

Dass Prominente Deutschland verlassen, ist längst kein neues Phänomen mehr: Die Kaulitz-Brüder zog es nach Los Angeles, Boris Becker wanderte nach London aus und nun ist offenbar auch der Berliner Rapper Fler weggezogen. In einem Q&A auf Instagram bestätigte er, dass er nach Zypern ausgewandert ist. Einer der Gründe: die politische Lage in Deutschland.

Fler geht nach Zypern: „Jeder zweite ist ein Anscheißer“

Bereits am Mittwoch hatten einige Fans spekuliert, Fler könne ausgewandert sein, nachdem er ein Foto von der Mittelmeerinsel auf Instagram veröffentlichte. In einem darauffolgenden Q&A in seiner Instagram-Story bestätigte er auf die Frage, ob er auswandere, kurz und knapp: „Ja“.

Auf die Nachfrage nach dem Warum wurde Fler deutlich ausführlicher – es seien gesellschaftlichen Zustände in Deutschland: „Was mich privat am meisten stört, ist die herabgelassene, belehrende Art im Alltag“, schrieb der 43-Jährige. „Jeder zweite ist ein Anscheißer und interessiert sich für dein Leben, möchte dir seine Regeln auferlegen. Die Politik ist ein Witz geworden, die Menschen hassen sich untereinander, es gibt keine Werte, das Wetter ist scheiße, und die meisten Deutschen merken es nicht mal und sind noch auf irgendeine kranke Art zufrieden mit ihrem Leben.“

Vor zwei Jahren kam die Idee

Die Entscheidung zur Auswanderung nach Zypern kam Fler offenbar nicht über Nacht. Schon vor Jahren habe sich Fler mit dem Gedanken auseinandergesetzt, wie er weiter erzählt: „Ich saß vor zwei Jahren in meinem Haus in Berlin, meine Freundin hatte mich verlassen, mein Produzent hatte mich verlassen, meine Mutter ist gestorben, und keiner war wirklich da außer mein engster Freundeskreis. An diesem Tag habe ich mir geschworen, ich werde mir alles zurückholen und noch zehn mal mehr. Heute ist der Tag, an dem ich es geschafft habe.“

Fler – bürgerlich Patrick Losensky – stammt aus Berlin und wurde 2002 durch seine Zusammenarbeit mit Bushido bekannt. Mit seiner ersten Single „AggroberlinA“ gelang ihm der Einstieg in die deutschen Charts. 2015 landete er mit dem Album „Keiner kommt klar mit mir“ erstmals auf Platz eins der deutschen Album-Charts.