Foals: 5 Songs für fast jede Stimmung

Vom Zappelphilipp auf der Tanzfläche bis zum lauten Rock-Monster haben Foals schon viel ausprobiert. Hier haben wir eine Auswahl für verschiedenste Anlässe für euch zusammengestellt.

Der Zappelige: „Balloons“ (ANTIDOTES, 2008)

Die nicht einzufangenden Gitarren tänzeln um einen unwiderstehlichen Groove, während Yannis davon singt, dass er auf dem Feld der Liebe Ballons steigen lassen möchte.

Der Epische: „Spanish Sahara“ (TOTAL LIFE FOREVER, 2010)

Fast sieben Minuten lang baut sich unter simuliertem Meeresrauschen und einem tupfenden Beat der vielleicht größte Moment der Bandkarriere im letzten Drittel an. Eine gewagte erste Single für ihr zweites Album.

Der Groovende: „Inhaler“ (HOLY FIRE, 2013)

Was der sumpfige Bass hier anstellt, wenn er knetet, wabert, quietscht und in die Magengrube wandert, hat die Band so nie wieder geschafft.

Der Laute: „What Went Down“ (WHAT WENT DOWN, 2015)

Ein überbordend großes Riff, verzerrter, gebrüllter Gesang und ein gewaltiger Ausbruch im Chorus. Kein Wunder, dass Yannis auf Konzerten zu diesem Song regelmäßig vom Balkon hüpft.

Der Poppige: „2am“ (LIFE IS YOURS, 2022)

Das Album von 2022 gibt sich immer wieder dem Pop hin, aber nie so sehr wie auf dem Ohrwurm „2am“, der keine vier Minuten braucht, um nie wieder aus dem Gedächtnis verschwinden zu wollen.

Weitere Highlights