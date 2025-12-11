Taylor Swift kürt ihre eigenen Top-5-Songs

Taylor Swift

In der Late Show offenbart Taylor Swift zwei ihrer persönlichen Favoriten: „All Too Well“ führt die Liste an. Warum sie nur zwei der fünf Songs preisgab.

Taylor Swift war in einer Talkshow zu Gast. Eine Frage ließ sie jedoch ins Stottern und Schwitzen geraten – nämlich die nach ihren Top-fünf-Songs von sich selbst.

Die Frage aller Fragen

Taylor Swift war am 10. Dezember zu Gast in der „Late Show“ von Stephen Colbert. In dem Interview sprach sie unter anderem über ihre Verlobung mit Travis Kelce, THE LIFE OF A SHOWGIRL, ihre Master Recordings und besondere Momente der „The Eras“-Tour. Colbert stellte ihr eine Frage, die sie nur teilweise beantworteten konnte – den Rest schob sie auf.

Inmitten der vielen Themen, die die beiden seit Swifts letztem Besuch der Show in 2021 aufzuarbeiten hatten, stellte Colbert der Künstlerin eine Frage, die fester Bestandteil der Sendung ist und schon Stars wie Dolly Parton, Elton John, Paul Simon und Bruce Springsteen ins Schwitzen brachte. Die Frage aller Fragen – die Colbert ihr mit einem Schmunzeln stellte – lautete: „Taylor Swift, was sind Taylor Swifts fünf Lieblingssongs von Taylor Swift?“ Auch dem Megastar fiel die Aufgabe nicht leicht. Am Ende standen nur zwei der fünf Songs fest. Das Vervollständigen der Liste verschob die Sängerin auf einen späteren Zeitpunkt.

Taylor Swift
Taylor SwiftArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Zwei aus fünf

Die Künstlerin geriet daraufhin ins Stottern und sagte: „Das ist sehr viel Druck“ – Colbert hatte bereits Stift und Zettel parat und notierte die Zahlen eins bis fünf. Swift begann daraufhin, ihm und dem Publikum zu erklären: „Ich brauche etwas mehr Zeit, um dir alle fünf zu nennen.“ Colbert packte daraufhin demonstrativ den Deckel auf den Stift und hielt die Vinyl von THE LIFE OF A SHOWGIRL in die Kamera. Swift antwortete darauf lachend: „Genau die sind es.“

Die volle Erklärung, warum sie für diese Entscheidung mehr Zeit benötige, begründete die 35-Jährige damit, dass sie noch nicht genug Zeit gehabt hätte, ihre Arbeit zu begreifen und sich so eine Liste ständig verändern würde. Am Ende konnten sich die beiden dennoch auf zwei der insgesamt fünf Songs einigen: „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)“ führt die Liste an – ein Fan-Favorit und Neuzugang der Re-Release ihres vierten Studioalbums RED (TAYLOR’S VERSION). Auf Platz drei schaffte es der Track „Mirrorball“ aus ihrem Pandemie-Projekt über fiktionale Charaktere namens FOLKLORE.

Hier den gesamten Ausschnitt ansehen:

Aufschub auf später

Für die restlichen drei komme sie zu einem späteren Zeitpunkt noch mal auf den 61-Jährigen zurück, beteuerte die Songwriterin – viel Zeit bleibt dem Popstar allerdings nicht mehr. Die Late Show wird nach Mai 2026 von „CBS“ abgesetzt. Der Sender begründete, die Entscheidung sei „rein finanziell“ und habe nichts damit zu tun, dass Colbert sich als Trump-Gegner in den vergangenen zehn Jahren als Host immer wieder kritisch über den Präsidenten äußerte.

Diese fünf Songs reichte die Künstlerin zur Nominierung bei der Songwriters Hall Of Fame 2026 ein:

  1. „All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) (From The Vault)“
  2. „Blank Space“ – 1989
  3. „Anti Hero“ – MIDNIGHTS
  4. „Love Story“ – FEARLESS
  5. „The Last Great American Dynasty“ – FOLKLORE

