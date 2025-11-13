Foo Fighters Vorverkauf: Tickets und Preise für Deutschland-Shows

Streamer spielt alle 128 Songs der Foo Fighters am Stück

In einigen Kategorien gibt es bereits keine Tickets mehr, doch zwischen 82 Euro und 179,75 Euro sind noch Karten erhältlich.

Der Eventim-Vorverkauf für die beiden Sommer-Shows der Foo Fighters ist am Donnerstag, 13. November, um 10 Uhr gestartet. Der Run auf die Tickets war direkt groß. Aktuell gibt es jedoch in einigen Kategorien noch Karten zu kaufen. Hier alle Infos.

Foo Fighters live 2026: Deutschlandtermine im Überblick

Der Plan der Foo Fighters für das kommende Jahr steht: Die Band geht auf Europatour. Diese führt Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee und Ilan Rubin auch nach Deutschland. Zwei Konzerte sind für die Sommermonate geplant – am 17. Juni in München und am 1. Juli in Berlin.

In München werden die Foo Fighters von Inhaler und Otoboke Beaver als Support begleitet. In der Hauptstadt treten Fat Dog und anschließend die Idles auf.

München, 17. Juni 2026 – Allianz Arena, Support-Acts: Inhaler, Otoboke Beaver

Berlin, 1. Juli 2026 – Olympiastadion, Support-Acts: Idles, Fat Dog

Tickets für die „Take Cover Tour 2026“

Karten können seit Donnerstag, 13. November, ab 10 Uhr exklusiv über Eventim erworben werden. Ab Freitag, 14. November, ebenfalls ab 10 Uhr, sind Tickets ab 65,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Bereits kurz nach dem Start des Vorverkaufs am 13. November waren für das Berlin-Konzert bei Eventim nur noch Karten ab 82 Euro (Kategorie 9) verfügbar. Die weiteren Preiskategorien: Kategorie 8 für 93,50 Euro, Kategorie 7 für 105,00 Euro, Kategorie 6 für 122,25 Euro, Kategorie 5 für 151,00 Euro (Normalpreis) und 276,00 Euro (Top Seat, derzeit nicht verfügbar), Kategorie 2 (Stehplatz – Front of Stage 2) für 151,00 Euro sowie Kategorie 1 (Stehplatz – Front of Stage 1) für 179,75 Euro.

Derzeit nicht mehr verfügbar sind Kategorie 3 (122,00 Euro) sowie Kategorie 4 (179,75 Euro Normalpreis bzw. 329,75 Euro Top Seat).

Für München zeigt sich ein ähnliches Bild: Die günstigsten Tickets kosten hier 99,75 Euro (Kategorie 8). Karten für Kategorie 2 (Stehplatz – Front of Stage 2) sind ab 151,50 Euro erhältlich. Kategorie 1 ist derzeit nicht verfügbar.

Tour jetzt mit Ilan Rubin an den Drums

Mitte September 2025 gaben die Foo Fighters ihr erstes Konzert mit dem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin. Der frühere Nine-Inch-Nails-Drummer stieß im Sommer zur Band, nachdem sich die Gruppe von Josh Freese getrennt hatte. Dieser war nach dem Tod des langjährigen Schlagzeugers Taylor Hawkins 2022 eingesprungen.

Dave Grohl stellte Rubin beim Auftritt in Kalifornien mit den Worten vor:

„Alle anderen haben es schon gesagt, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, es zu sagen: ‚Ladies and gentlemen, will you please welcome …‘ Der härteste Motherfucker von allen – Ilan Rubin spielt jetzt Schlagzeug bei den Foo Fighters. Es ist offiziell. Ihr könnt den Pass stempeln.“

Neue Musik bereits veröffentlicht

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfang 2025 veröffentlichten die Foo Fighters erstmals neue Musik seit dem Album „But Here We Are“ von 2023: den neuen Track „Today’s Song“ und ein Cover des Minor-Threat-Klassikers „I Don’t Wanna Hear It“. Zuletzt folgte auch die Single „Asking For A Friend“.