Foo Fighters: Neuer Song und emotionaler Grohl-Brief zum Jubiläum

Es war einige Zeit still um die Foo Fighters – doch jetzt kehren die Rock-Superstars um Dave Grohl mit neuer Musik zurück. Zum 30-jährigen Jubiläum ihres Debütalbums veröffentlichen die US-Rocker einen neuen Song – „Today’s Song“ heißt das Stück. Außerdem richtet sich Grohl in einem offenen Brief an Fans und Bandkollegen – und wird darin emotional.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Threads Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„I woke today screaming for change / I knew that I must / So, here lies a shadow / Ashes to ashes / Dust into dust“, singt Grohl zu Beginn des Songs. Der entwickelt sich rasch zu einem druckvollen, melodischen Rocktrack, der bei Foo-Fighters-Fans wohl genau den Nerv treffen dürfte.

Foo Fighters veröffentlichen neue Musik: Hier gibt es den Song zu hören

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Im Laufe der Jahre haben wir Momente unbändiger Freude erlebt – und Momente tiefster Trauer. Augenblicke des triumphalen Sieges – und Zeiten schmerzhafter Niederlagen“, schreibt Dave Grohl dazu. „Wir haben gebrochene Knochen und gebrochene Herzen geheilt. Doch wir sind diesen Weg gemeinsam gegangen, füreinander, miteinander – ganz gleich, was passiert ist. Denn im Leben kann man einfach nicht allein durchs Leben gehen“, so der Frontmann weiter.

Dann bedankt er sich bei ehemaligen Bandmitgliedern – und nennt auch Josh Freese. „Es versteht sich von selbst, dass diese Geschichte ohne die unbändige Energie von William Goldsmith, die erfahrene Weisheit von Franz Stahl und die donnernde Magie von Josh Freese unvollständig wäre. Deshalb gilt ihnen unser tief empfundener Dank – für die gemeinsame Zeit, die Musik und die Erinnerungen, die wir im Laufe der Jahre miteinander teilen durften. Danke, meine Herren.“

„Taylor. Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen“

Besonders emotional wird Grohl, als er über seinen verstorbenen Bandkollegen Taylor Hawkins schreibt. „Und … Taylor. Dein Name wird jeden Tag ausgesprochen – manchmal mit Tränen, manchmal mit einem Lächeln. Aber du bist noch immer in allem, was wir tun, überall, wo wir hingehen – für immer“, so Grohl.

Er beendet das Statement mit den Worten: „Die Größe deiner wunderbaren Seele wird nur übertroffen von der unendlichen Sehnsucht, die wir in deiner Abwesenheit empfinden. Du fehlst uns unbeschreiblich. Die Foo Fighters werden Taylor Hawkins für immer in jeder Note tragen, die wir spielen – bis wir eines Tages unser Ziel erreichen.“

Foo Fighters: Die Lyrics zu „Today’s Song“

I woke today screaming for change

I knew that I must

So, here lies a shadow

Ashes to ashes

Dust into dust

You know that nothing can prepare you

Don’t let this cruel world compare you

Waiting for someone to repair you

Two sides to a river

Too troubled to cross

It might take you under

Today’s song

We’ll drown in the middle

Which side are you on

One way or another

Today’s song

It may take a lifetime to find you

It may take a lifetime to unwind you

Praying there’s some way to remind you