„Footloose“-Star Lynne Marta ist tot

Die Schauspielerin Lynne Marta ist im Alter von 78 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Sie verstarb am 11. Januar in ihrem Haus in Los Angeles. Sie hinterlässt eine Schwester.

Bekannt wurde die am 30. Oktober 1945 in New Jersey geborene Mimin vor allem durch ihre Rolle als Lulu Warnicker im 1984er Tanzfilm „Footloose“, an der Seite von Kevin Bacon.

Auf den Tanzfilm folgten Kriminalserien

Nach ihrem Erfolg mit „Footloose“ übernahm sie weitere Auftritte in Werken wie „Joe Kidd“ und „Blood Beach“ und spielte außerdem in den TV-Serien „Days of Our Lives“, „The Young and the Restless“ und „Law and Order“ mit.

Zusätzlich war sie in der Krimi-Staffel „Starsky and Hutch“ zu sehen, wo sie auch ihrem Set-Kollegen David Soul näher kam. Die beiden führten eine Zeit lang eine offene Beziehung. Soul verstarb Anfang des Jahres, am 4. Januar, in einem Krankenhaus in London.

Neben ihrem Auftreten in verschiedenen filmischen Werken rückte Lynne Marta 1989 auch durch ein tragisches Ereignis ins Rampenlicht. Sie war Teil eines Gerichtsverfahrens bezüglich des Mordes an ihrer Schauspiel-Freundin Rebecca Schaeffer. Marta fand die damals 21-Jährige, nachdem sie von einem Stalker erschossen wurde, und rief den Notruf. Damals erklärte sie, dass sie ihre Kollegin noch schreien hörte „während sie die Notrufnummer wählte“.