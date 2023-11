Kevin Bacon feiert das Ende des Schauspielerstreiks mit „Footloose“-Tanzszene

„Der Streik ist vorbei!“, schreibt Kevin Bacon zum Video, das ihn tanzend in einer Scheune zeigt.

Nach 119 Tagen wurde der SAG-AFTRA-Streik beendet. Um das zu feiern, hat sich Kevin Bacon etwas ganz besonderes überlegt. Am 9. November postet er ein Video, wie der „Footloose“-Star in seiner Scheune die ikonische Tanzszene des 80er-Jahre-Films nachstellt.

Kevin Bacon zeigt sich happy

„Der Streik ist vorbei!“, schreibt der 65-Jährige zu seinem Instagram-Beitrag. In dem Video sieht man ihn in Cowboy-Boots in einer unvollständigen Scheune dieselben Schritte tanzen wie schon 1984. Seine Fans feiern ihn für das Video und schreiben unter den Beitrag: „Ich liebe das so sehr! Danke, dass du weiterhin kämpfst und mit Musik und Tanz Freude in unser Leben bringst“.

Sein „Footloose“-Video schließt an viele weitere Farm-Videos an, die Kevin Bacon in den vergangenen Monaten in den sozialen Medien geteilt hatte. Ob mit seinem Hand-Percussion-Song „Pig Belly“ auf dem Bauch seines Schweins Johnny oder seiner Interpretation eines Taylor-Swift-TikTok-Trends zusammen mit seinen Ziegen – seine Fans feiern ihn für seinen Content.

„Ich habe nicht verstanden, dass es ein Tanzfilm ist“

Erst vor kurzem hatte Kevin Bacon über„Footloose“ im Podcast „Podcrushed“ gesprochen und erzählt, dass er damals nicht gewusst habe, dass er für einen Tanzfilm vorsprach, als er zum Casting ging: „Als ich den Tanzfilm gemacht habe, war ich kein Tänzer. Ich war nicht als Tänzer ausgebildet. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht einmal wirklich verstanden, dass es ein Tanzfilm war. Ich dachte, es sei nur ein Film, und wenn sie wollten, dass getanzt wurde, bin ich einfach aufgestanden“. Als er mit einem Choreografen zusammenarbeiten sollte, sagte er: „Das ist keine große Sache. Spielen Sie mir einfach die Platte vor und ich springe herum“.

Sein neuer Film „Leave the World Behind“

Das nächste Mal wird Kevin Bacon gemeinsam mit Julia Roberts und Mahershala Ali in dem Netflix-Film „Leave the World Behind“ zu sehen sein.